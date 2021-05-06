每次接種新冠疫苗後，都要在觀察區坐15分鐘。當時開啟了智能手錶量心跳，再將短褲褲管拉高，以方便醫護有需要時，在大腿外側注射腎上腺素急救。結果，無事發生。自己無事，同場亦無任何事故。15分鐘，就只胡思亂想。

看小說，有一代人是經歷了第一次及第二次世界大戰。想不到，自己是經歷了香港的兩次大型疫症。沙士一疫，香港深受影響。今次新冠肺炎影響全球。幸好香港疫情一直不算嚴重，不至失控。

疫苗，是解決傳染病的非常有效方法。不過，今次新冠疫苗的研發，快得令人有點擔心。而且，有些是用了新技術。mRNA 疫苗，香港用的復必泰，並未在之前任何疫苗使用。所以，最初我也有些保留（其實現在也有）。我除了追看研究資料和數據外，更買了Walter Issacson寫的人物傳記：The Code Breaker。講述專門研究RNA，有份破解 CRISPR之謎，有份研發RNA疫苗的Jennifer Doudna的事迹及她和張鋒的恩怨。之後，在外國的同學都接種了疫苗，mRNA疫苗的使用亦順暢。再之後，香港開始打針。

好不容易，網上成功預約。3月24日，打針當天，卻遇上復必泰叫停。4月重開，大家打針的熱情稍為冷卻。所以雖然安排混亂，也成功重新預約。注射過程，一如預料，很順利。根據自己替病人接種各種疫苗的經驗，嚴重過敏反應非常少有。

約4小時後，針口有些痛。知道這是正常現象，而且會越來越痛，維持一、兩天。感覺比打流感針痛些，但遠不及破傷風針痛。48小時後，手臂不痛了。但突然口腔長了幾粒痱滋，需要用藥治療。也不知關不關針藥反應事。再4天後，才復原。

求學不是求分數，但打針肯定是求抗體。打針後，我每星期驗抗體。第一周，無。第二周，似有還無。第三周，終於有，但反應不算熱烈。

可能我一向相信各種疫苗有用，亦相信實證醫學。經歷第一針的懷疑反應，我完全沒有打算放棄第二針。準時赴約，結果，無事發生。至於抗體水平，有待下回分解。

電郵：drchengapple@gmail.com

鄭志文醫生