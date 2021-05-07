香港民意研究於本月初成功訪問逾7,300人的調查顯示，整體近6成人反對「完善」選舉制度，支持的僅佔3成，而反對立法禁止公開呼籲他人投白票等，亦有56%人反對。有學者估計，今年12月的立法會選舉投票率達4成已「執到身彩」，同時可能有大量白票、廢票，屆時政府會推說是市民不滿個別官員或政策所致。

香港民研的調查顯示，自稱民主派支持者的受訪者中，有96%反對選舉改制，即使自稱非民主派支持者的受訪者中，也多達39%反對，比支持的44%僅低5個百分點。同時，民研亦查詢受訪者是否支持立法禁止呼籲他人不投票或投白、廢票，結果顯示，民主派支持者中有91%反對，非民主派支持者則有37%反對、51%支持。

黃志偉：管治質素出事被誤判為國安問題

香港伍倫貢學院社會科學院講師黃志偉指，現時問題是管治質素問題，惟被誤判為國家安全問題，然後以國安為名修訂制度，今次民調就顯示出港人想法，正如早前八和會館主席汪明荃、全國政協常委唐英年接受特首林鄭月娥訪問時，也有表達不滿。

陳家洛：改制已「搞到建制陣營分裂」

浸會大學政治及國際關係學系副教授兼選舉觀察計劃成員陳家洛更指，選舉改制一事已「搞到佢哋（建制）自己陣營分裂」，因為以選舉改制「排斥民主派、清理門戶」，立法會、特首選委會議席有所增加後的問題是「如何分贓」，故此出現汪明荃、唐英年等言論。

他估計，12月的立法會選舉投票率會創新低，形容屆時投票率逾4成也「執到身彩」，而即使當局立法禁止公開呼籲他人投白票等，但民主派支持者可能有感20個直選議席中沒有選擇，繼而令白票、廢票數目增加，甚至逾半，這亦不用組織動員也會發生，而政府就會推說是市民不滿個別政策或官員所致。

支持或反對修改香港選舉制度？

支持：整體30%、民主派支持者4%、非民主派支持者44%

反對：整體59%、民主派支持者96%、非民主派支持者39%

一半半：整體7%、民主派支持者<1%、非民主派支持者11%

不知道／很難說：整體4%、民主派支持者<1%、非民主派支持者6%

支持或反對立法禁止任何人公開呼籲他人不投票、投白票或投廢票？

支持：整體34%、民主派支持者4%、非民主派支持者51%

反對：整體56%、民主派支持者91%、非民主派支持者37%

一半半：整體7%、民主派支持者3%、非民主派支持者9%

不知道／很難說：整體2.5%、民主派支持者2%、非民主派支持者3%

資料來源：香港民意研究計劃

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