擁有博士學位、曾在大學任教的中年男子，去年在銅鑼灣流水式遊行期間舉起五一手勢，並且反覆高呼「光復香港」、「五大訴求」等口號，被控在公眾地方作出擾亂秩序行為罪。博士早前認罪，主任裁判官羅德泉早前索閱背景報告，今指被告在公眾情緒高漲的情況下，將眾人情緒再推高，或會造成一發不可收拾的後果。雖然被告並無鼓吹暴力，但行為嚴重，理應判監，遂以入獄4個半月作量刑起點，減去認罪刑期折扣後，判處被告入獄3個月。

未有聘請律師的被告郭偉文（50歲），上次認罪後已遭還柙兩星期，今午由犯人欄步出後，羅官問他是否還有補充。郭指在上次呈遞的信件中已作表述，羅官隨後退庭逾45分鐘才作判刑。

被告步入囚室前，旁聽席上的公眾一致向被告揮手，異口同聲喊「支持你」。被告從容揮手回應謂：「多謝大家支持。」稍後跟隨庭警步入囚室。

被告指沒有考慮到後果嚴重

羅官判刑時簡略複述案情，指當日市民為表達訴求發起集結，由銅鑼灣崇光百貨步行至修頓球場。當時灣仔一帶有數百人聚集，除了交通受阻外，部份人士涉及暴力，例如破壞與縱火。

至下午約2時，被告由怡和街行人路步向行車路，展示手勢並叫喊口號。在行人道上集結的部份人群對被告的口號作出和應。警員警告被告，要求他停止作出刺激人群的行為，但被告拒絶，警方隨後將被告拘捕。

羅官指出，被告過往沒有刑事案底，受過高等教育，擁有博士學位，亦曾於高等院校任教。被告在求情信中表示支持法治，望為社會公義發聲、表達信念等。案情無證據指集結由被告發起，亦無證據指他和其他參與者認識或有連繫、或者與破壞縱火行為有關。

儘管被告高叫的口號內容本身沒有叫人作出破壞行動，惟羅官認為高叫行為很明顯是要引起其他人的回應和迴響。而公眾秩序影響公眾安全，上訴案例中對這類案件涉及的人數、破壞性、持續性等均作出指引，認為該等行為引致的後果及危險性不可忽視。

本案中有人破壞縱火，當時人群情緒激動。在如此惡劣的背景下，被告叫喊口號，人群作出回應，被告的行為是將人群高漲的情緒一再推高，令情況一發不可收拾。

被告向感化官提到犯案是出於對事情的不滿，衝昏奉公守法的意識，沒有考慮嚴重後果。羅官則指，被告是一個強調支持法治、受過高等教育、有豐富人生經驗的50歲成年人，都會因為情緒影響而衝昏頭腦，可見在情緒高漲之下，情緒失控的嚴重性多麼可怕。在情緒不穩下受到刺激，可作出嚴重行為。被告雖然沒有鼓吹暴力，惟羅官認為判監亦是恰當。

被告曾在大學教授批判思考

被告上次出庭求情指，曾在大學教授批判思考，個人偏向追求理想主義。他又謂過往奉公守法，更特別加重語氣指支持「真正」及「尊重人」的法治。他又解釋，社會上存在不公義，因此要為爭取社會公義而發聲。

案情指去年5月24日，示威者聚集軒尼詩道馬路叫口號，侮辱警員。下午約2時許，被告在怡和街馬路上舉起五一手勢，並且反覆叫喊「五大訴求」、「光復香港」口號，現場有人高呼和應。其後警員截停被告，警告他不要再煽動群眾；惟被告拒絕離開，並且繼續喊口號，最終被捕。

【案件編號：ESCC2481/20】

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