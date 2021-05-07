早前已傳出當局將要求醫護需要定期檢測，被批評是資源錯配。醫院管理局總行政經理劉家獻今午在疫情記者會上，公佈下周起會要求約6.5萬名醫管局前線員工定期進行病毒檢測，員工會獲發快速抗原測試試劑，每周定期自行檢測；如員工若已接種2劑疫苗及超過14日則可選擇是否參與定期檢測。

劉家獻宣佈，醫管局將由下星期開始，會為所有會與病人有接觸的前線員工安排定期病毒檢測，涉及約6.5萬人。員工會獲發快速抗原測試試劑，每周定期自行檢測；完成檢測後，可選擇經由醫管局員工專用手機應用程式報告檢測結果，或拍照自行存檔作紀錄。

如員工已接種2劑疫苗及超過14日，則可選擇是否參與定期檢測。

輸入個案及未獲變種毒陰性結果本地個案患者須單獨隔離

另外，劉亦表示，因應世界各地疫情發展以及有變種病毒株個案傳入本港社區，為加強措施防禦變種病毒，醫管局已提醒各醫院做好準備，各醫院亦已調派足夠的單人隔離設施接收病人，確診病人入院時會單獨隔離，並立即安排病毒基因排序測試。他指輸入個案病人會單獨隔離至康復出院為止，本地個案病人則除非變種病毒基因程序呈陰性結果，否則亦須繼續單獨隔離直至出院。

他指員工定期檢測及接種疫苗是加強保護的措施，而前線員工照顧病人時仍須按指引執行感染控制措施，以及穿戴合適個人防護裝備。他代表醫管局感謝員工配合測試安排，並再次呼籲市民及員工盡早接種疫苗，以減低自己受感染風險，阻延病毒在社區再出現大型爆發的機會。

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