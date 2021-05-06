隨着疫情放緩，多項早前叫停的文娛活動陸續回歸。其中睽違一年的Art Basel（巴爾塞藝術展）復辦，重臨香港，部份內容改為線上舉辦。旅發局趁機推出「藝術文化‧就在香港」（Arts in Hong Kong），集合多個藝術盛事包括法國五月等資訊，在漫步路線與餐單融入藝文氣息，於未通關的情況下維持香港曝光率。

往年5月，向來有多項國際藝術盛事在港舉行，包括Art Basel、Art Central及法國五月等；礙於持續一年的疫情，不少活動叫停，當中去年停辦的Art Basel今年終於回歸，於本月19日至23日在會展舉行「Art Basel Live: Hong Kong」，將會結合實體展和網上虛擬導覽等線上下活動，帶領各地觀眾欣賞藝展和參加工作坊等。

與餐廳合作吸知音嘗「藝術美食」 推6路線介紹文藝景點

旅發局亦趁本月推出「藝術文化‧就在香港」節目，其中與不同餐廳合作，以優惠價半價至8折不等，吸引知音嘗試各款融入藝術元素的美食。例如COBO House藉美國藝術家Fred Eversley的作品《UNTITLED》，在朱古力為題的「既苦且甜」餐單中創作，把食物也變成藝術品；著名導演王家衛7部經典作品，包括《花樣年華》、《重慶森林》等，則獲國金軒取材，創作特色饗宴。

旅發局亦收錄6條藝術主題路線於網站，介紹各區文藝景點，該局邀請到歌手王菀之與導演彭秀慧主演微電影，帶領觀眾探索本地藝術之旅。

「大城小區」今年選址西九龍作推廣

旅發局表示，早前大受歡迎的「賞你遊香港」第二輪活動會盡快推出，短期內公佈詳情。去年12月因疫情暫停的首輪「賞你遊」約100個旅行團，已於本月陸續恢復出團。另外有見「大城小區」推廣中，以往的舊城中環和深水埗項目反應十分理想，今年會選址西九龍，配合即將落成的M+博物館及香港故宮文化博物館延續推廣。

部份藝術主題美食優惠：

Lemon Grass By Fast Gourmet 法式三層架下午茶 半價$258／位

COBO House「既苦且甜」餐單，8 道菜+1甜品 $1,480／位

國金軒（美麗華）王家衛電影特色餐單 優惠價$1088／位

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