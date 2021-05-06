【本報訊】西貢科技大學一個宿舍地盤，日前工人挖掘地底時，意外發現一條神秘地道，入口處約1.5米高，僅容一個人彎身進入，古蹟辦接報後派人考察秘道來歷。有考古學家估計，該秘道疑是日佔期間的防空洞，因為在本港其他地方均曾發現同類建築。

秘道位處科大賽馬會高等研究院附近一個宿舍地盤，較早前上址地盤進行挖掘工程，至本周二早上8時許，地盤負責人報警，指發現一條地道，入口1.5米高，1米闊，警員視察後圍封交古蹟辦跟進。

根據讀者提供的圖片，該地道位於兩、三米深地底，入口只有1.5米高，僅容一人彎身進入，暫時深度不明。據相片所見，秘道周邊相當平整圓滑，相信是人工建成；地道有幾深、或盡頭深處是怎樣則不得而知，有待古蹟辦公佈資料。

專家料為戰時防空洞

古蹟辦回覆表示，本月4日早上接到警方通報，表示科大校園內一個建築地盤發現疑似地下隧道。古蹟辦接報後，隨即派員到現場視察，記錄及查詢發現隧道經過，正研究有關隧道，並等待科大及建築承建商提供隧道的進一步資料，例如內部照片，以供古蹟辦參考及研究，現階段未能確定構建物的形成時間及用途，暫未定性是否古蹟。

香港史專家蕭國健教授看過照片後表示，隧道結構完整，頂部沒有支撐物，底部則有磚塊，相信屬人為挖掘，推斷現場至少有兩條隧道，地面下有機會存在一個隧道網絡。他推測上址有三個可能性，包括是墓穴通道、軍事隧道，或開礦試挖時用的通道。香港考古學會會員吳永強則指，該地道料是戰時防空洞，飛鵝山札山道亦有類似的防空洞，入口向海的多是軍用，背海的為民用，據了解，日軍入侵香港時，主戰場雖在港九兩岸，但亦曾揮軍進入西貢，不排除防空洞是應付日軍而建。

翻查資料，香港日佔期間，西貢崇真堂幼稚園曾被改作日軍憲兵隊總部，東江縱隊曾在西貢活躍，東江縱隊代表鄧振南等曾在這裏迫令日軍投降。