「醫生，媽咪早兩個禮拜，試過驚恐發作，有一朝突然間個天好快咁樣黑晒，跟住仲落大雨，就係嗰日呢，佢突然間覺得心慌慌，個人好驚，之後就發作起嚟，要食半粒急救藥，之後先至穩定返⋯⋯其實佢今朝都有啲㗎，今朝起身，佢話覺得天氣陰陰暗暗，雖然未至到有驚恐，但就覺得無乜mood，有啲低落咁，不過，食完早餐，做咗一陣家務之後就冇事喇⋯⋯」

雖然很少人會像W，會因為壞天氣而觸發起驚恐發作，但天氣不好，心情會差一點，又或是倒過來，風和日麗，心情大靚，周圍找朋友出去玩一下，也是不少人的經歷。有些人甚至說，從小時候讀書開始，凡是天氣不好時，心情便容易出現波動，會無mood，情緒偏低，沒心機做事情，容易𤷪𤺧，比較容易發脾氣。

到底為何天氣會影響情緒呢？其中一個可能的原因是，好天氣時，陽光會刺激我們腦裏面分泌多一點血清素 ，而血清素又會提升我們的情緒，所以陽光多的日子，往往我們的心情也會較好。倒過來，打風落雨，周圍的環境也是灰灰黑黑，陰沉的天氣就像陰暗的顏色一樣，可能會影響我們的心情。另外，天氣不好時，我們往往被困家中，香港居住環境比較狹窄，不能外出，對於一部份人來說，會感到非常不舒服。有不少老人家落街晨運，到酒樓飲茶，見到街坊朋友，是最好防止寂寞孤獨的方法，所以當天氣不好，一連幾天也被迫困在家中，也可能影響到心情。

有時候，情緒病患者接受治療後會表示：「𠵱家雖然天氣差，不過我嘅情緒都唔會受到佢影響，諗返轉頭，我由中學開始，已經凡係天氣差就會覺得低落，𠵱家冇晒呢啲感覺真係好，可能我自己都冇留意，由嗰陣時開始已經有情緒病，所以一路以嚟諗嘢都咁負面⋯⋯」所以，即使天氣不好，心情差一點是可以理解，但如果因為天氣不好，而情緒波動比較大，甚至影響日常生活的話，便要考慮這些情緒波動可能並非因為對天氣敏感，而可能是情緒病的徵兆。

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李德誠 精神科專科醫生