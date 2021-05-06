【本報訊】因47人案正還柙的民主黨前主席胡志偉，其父上月辭世，喪禮今天舉行。胡早前向懲教署申請外出為父奔喪遭拒，更被反建議以視像方式拍攝胡父遺體方式瞻仰遺容；胡志偉今早會向高等法院申請保釋奔喪。胡志偉太太在胡的facebook專頁撰文，指衷心感謝港人關心，又表明因場地所限及疫情之故，喪禮僅供家人、親友和街坊好友弔唁。

胡志偉父親上月病危，胡擬申請到醫院探訪，惟因手續和時間關係，未能到醫院見父親最後一面。胡父辭世後，胡志偉再申請出外奔喪，但日前又遭懲教署拒絕，反被建議以視像方式拍攝胡父遺體供胡瞻仰遺容，遭胡的黨友批評不近人情。

根據司法機構網站顯示，胡志偉今早9時半將向高等法院申請保釋，案件由國安法指定法官杜麗冰處理。有胡的黨友稱，今次申請完全是為了出外奔喪，「最多都係一日，完晒所有儀式就夠」。

胡志偉太太今午在胡的facebook專頁撰文，強調一直低調處理家翁喪事，胡與她都感謝港人關心；惟殯儀館場地空間有限和疫情關係，為保公眾安全健康，他們對有意到場鞠躬致意的公眾表示謝意。

曾入獄的前全國政協委員劉夢熊昨亦於facebook發文，批評懲教署做法。劉舉例提到1999年原解放軍總參謀部情報部副部長姬勝德少將，因涉嫌受賄罪、貪污罪、挪用公款罪及出賣軍事情報等多項罪名被捕，更被解放軍軍事法庭判處死刑，緩期兩年執行。

劉夢熊斥不近人情

劉夢熊指，翌年姬勝德的父親、國務院原副總理姫鵬飛去世，姬勝德也獲批准外出奔喪。

劉指出，胡志偉現時未審未判，其控罪與姬勝德更是「小巫見大巫」，質問港府現今取態如此不近人情，「台灣的國民黨、民進黨及其支持者將會如何看？國際社會將會如何看？如此作派，對一國兩制究竟是建設抑或破壞？」

劉重申中共已故領導人鄧小平倡導並在港實施一國兩制，是「希望香港能給台灣的『和平統一，一國兩制』起到垂範作用；亦令國際社會看到中國對世界『一國兩制，和平發展』的包容性」。