立法會下周將討論改進處理投訴法官及司法人員行為機制的措施。有報道指，司法機構提出引入由終審法院首席法官領導、成員包括公眾人士的顧問委員會，負責覆核投訴及提出有關法庭程序的建議。

立法會司法及法律事務委員會下周五（5月14日）舉行會議，討論律政司調解措施，及處理針對法官及司法人員行為的投訴機制的改進措施。據網媒《眾新聞》報道，司法機構將向立法會提交文件，建議改變現時各級法院領導一人處理投訴，變成有兩級的處理投訴機制。

若投訴嚴重 由高院法官組成的委員會先調查

新機制下，針對法官的投訴在評估為值得調查後，先由高院法官組成委員會調查，而嚴重、複雜或引起廣泛公眾關注的投訴，就由多於一名高院法官組成的委員會調查，如投訴初步成立，被投訴法官也可以回應。

之後調查報告交給由終院首席法官領導、成員包括公眾人士和法官的顧問委員會覆核及提交建議，而跟進行動就由終院首席法官作最終決定，並回覆投訴人及在網上公開結果。當局指，顧問委員會負責監察法官行為投訴的處理和提出建議、辨識引起或可能引起投訴的法庭規則或程序，適時提出建議，並提出改善投訴處理機制的建議。

陳文敏指公眾人數應佔委員會一半以下

港大法律學院講座教授陳文敏回應《眾新聞》時指，正常情況下有公眾參與處理法官投訴是好事，但在現今政治環境下，憂慮獲委任到顧問委員會的公眾人士數目和背景，「如果已經有高等法官法官，是否需要這麼多公眾人士呢？」他建議委任熟悉法律程序的公眾，人數應佔顧問委員會一半以下，否則若公眾人士在委員會內「好有權」，而終院首席法官不接受公眾人士委員看法便需有很大理由，同時他認為由香港大律師公會和香港律師會各提名一名代表入委員會就更恰當。

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