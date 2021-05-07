今日唯一一宗源頭不明本地確診個案涉及29歲華大基因男員工（第11801號），他曾於3月20日及4月10日在大埔體育館接種2劑BioNTech復必泰疫苗，打齊針後27日仍然確診，成為首宗接種2針疫苗14日後的本地確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超表示，同類型個案近月在新加坡亦有出現，一名菲籍女護士今年2月已完成接種2劑疫苗，但上月確診中招，繼而傳染給至少8名患者，導致醫院病房內爆發大規模疫情。

歐家榮：打疫苗不會令檢測呈陽性

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今午在疫情記者會上指出，接種疫苗之後不會令檢測呈陽性，故認為患者是之前感染後出現「復陽」的可能性比較小。

對於已接種疫苗確診者的傳染力，歐家榮表示，很難說該患者的傳染力如何，故此患者有大約10個同事被列為緊密接觸者，已被送往檢疫中心，看看當中有沒有新個案。

被問到今次個案是否首名接種2針後的確診個案，歐則稱如果單計本港就是首宗，但之前都有一些輸入個案表示已完成疫苗接種，不過未能提供針卡證明，故本個案未必是首宗。

梁子超憂病毒漏入社區檢測中心及實驗室

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，接種疫苗只是減低感染風險，打針後照樣感染病毒的個案不算罕見。但他憂慮，中招的華大基因員工屬於無源頭個案，而其工作性質經常曝露於高危地點，例如社區檢測中心和華大基因的實驗室，反映有關處所的感染控制並非「銅牆鐵壁」，擔心有疏漏的情況出現，建議當局派人巡查和檢視有關地點。

華大基因員工的病毒檢測樣本曾出現「陽轉陰」情況，他指，對於該個案是否屬於「真陽性」仍然有所保留，認為未來3周要持續觀察病人是否只出現因接種疫苗產生的抗體反應，如果情況持續，患者屬於假陽性的機會較大。

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