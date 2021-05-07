立法會下周即將恢復二讀涉區議員宣誓的條例草案，日後區議員需要宣誓擁護《基本法》和效忠特區。法案通過前夕，公民黨深水埗區議員周琬雯宣佈辭職。她在社交網站的帖文中稱，基於私人理由決定請辭，並謂「正所謂明就明」，雖然日後不再是民選區議員，但她承諾會用香港人身份，為土生土長的地方打拼。

周琬雯今晚在Facebook出帖，透露今天（7日）已經向深水埗區議會主席遞交辭職信，由下月起辭任深水埗區議員，並稱今次決定是私人理由，「正所謂明就明」，希望街坊能理解她的決定。

她又指，在任區議員一年多的時間，有幸與美孚團隊及各位街坊一同經歷，感激美孚街坊總會在重要的時刻站出來，力抗不公義之人和事，直言「我們一同經歷的每個時刻，都一定會深深烙在本人腦海中」。她在文末提到，即使她不再是民選區議員，亦希望能夠與街坊保持同樣信念，「作為一個香港人，為我們土生土長的地方打拼」。

2019年區選，周琬雯以4,020票擊敗只得3,117票的時任區議會副主席黃達東，於美孚南選區當選。

已逾10名民主派區議員辭職 料陸續有來

據《蘋果》初步統計，在宣誓前夕合計逾10名民主派區議員辭職，包括涉47人案中遭還押的新民主同盟譚凱邦、范國威、民主黨林卓廷、觀塘區議員李嘉達等，亦有人明言拒絕宣誓而辭職，如元朗區杜嘉倫、北區袁浩倫及新同盟黎銘澤。政圈預計，正式宣誓前陸續會再有區議員請辭。

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