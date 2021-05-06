本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

變種COVID-19來勢洶洶之際，本港昨日（6日）僅新增2宗確診，均為輸入個案，分別是從菲律賓及印尼抵港的外傭，再次本地零感染。由於沒有源頭不明個案，衞生署亦連續2日不設疫情記者會。

不過，首宗社區變種病毒的印裔男子（第11643號個案）的傳播鏈越揭越多，在5宗初步確診中，其中一宗是其染疫女友（第11672號個案）的67歲女親友，她居於早前被爆出曾舉行聚會的柴灣興華（二）邨豐興樓，政府昨晚亦突襲該廈，刊憲封區強制居民檢測。

5.6強制檢測公告

政府晚上刊憲，再多17個場所納入強制檢測公告，當中包括出現初步確診個案的華大基因化驗所、變種病毒株個案的密切接觸者曾到訪的深水灣泳灘，以及涉變種病毒的東涌菲傭曾到訪過、需進行第二次檢測的5處地方；此外，10間爆發上呼吸道感染或流感樣疾病的學校亦納強檢公告之內。

4月23日至5月6日曾身處大埔工業邨華大基因化驗所逾2小時者，4月25日或5月1日曾身處深水灣泳灘者，4月9日至29日曾身處東涌富東廣場者，4月11日或18日曾身處青衣聖多默宗徒堂者，4月11日、18日或25日曾身處東涌文東路公園者，4月12日或16日曾身處東涌映灣坊Fusion者，以及4月16日至29日曾身處東涌映灣園悅濤軒第11座者，均須5月9日或以前接受檢測；當中涉及華大基因化驗所、富東廣場、文東路公園、映灣坊Fusion及映灣園第11座者，若已在4至6日檢測，則可獲豁免。

4月23日至5月6日曾身處下列10間學校逾2小時者，同樣5月9日或以前要檢測，或於11日或以前交回樣本瓶；若已在4至6日檢測，則可獲豁免。

出現初步確診個案的工作場所

●大埔工業邨華大基因健康科技（香港）有限公司

變種病毒個案的密切接觸者曾到訪

●深水灣泳灘

變種病毒個案曾到訪處所（第二次檢測）

●東涌富東廣場

●青衣聖多默宗徒堂

●東涌文東路公園

●東涌映灣坊Fusion

●東涌映灣園悅濤軒第11座

爆發上呼吸道感染或流感樣疾病

●馬灣啟思幼稚園及幼兒園（馬灣）

●天水圍仁濟醫院明德幼稚園

●深水埗寶血幼稚園（深水埗）/ 寶血幼兒園

●屯門雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園

●鑽石山永樂創新英文幼稚園

●天水圍仁濟醫院林李婉冰幼稚園 / 幼兒中心

●筲箕灣香港東區婦女福利會幼兒園

●將軍澳循道衛理幼稚園

●葵涌主蔭幼稚園

●粉嶺基督教粉嶺神召會小學

深水灣泳灘2次聚會約10人參與 衞生署正追蹤將送檢

除了豐興樓外，由於印裔男子的染疫女友有親友被列為密切接觸者，該名人士分別於4月25日及5月1日曾於深水灣泳灘與朋友進行聚會，當局會安排出席該2個聚會的人士進行強制檢疫。據悉，2次聚會共約10人，中心正在追蹤所有人。而政府亦刊憲要求曾於4月25日及5月1日在深水灣泳灘逗留的人士，須於5月9日或之前接受檢測。

5.10恢復安老及殘疾院舍有限度探訪

社署宣佈，安老院及殘疾人士院舍可於5月10日（周一）開始實施有限度探訪安排，訪客（公務探訪者除外）在探訪前應先跟院舍預約，已接種兩劑疫苗，並於探訪前滿14天的訪客（須出示有關接種紀錄），須提供探訪前72小時內的病毒檢測報告並為陰性，或提供探訪前24小時內的陰性檢測結果。

訪客須自行購買政府指定的其中一種抗原快速測試產品及在家預先完成測試，並攜帶能同時顯示陰性測試結果、測試者（即訪客）樣貌、日期及時間的照片，以及已使用的抗原快速測試的產品說明書及包裝盒予院舍職員查閱。

至於沒有接種疫苗，或只接種一劑疫苗、或已接種兩劑疫苗但探訪前未滿14天的訪客，則須提供探訪前72小時內的檢測陰性結果證明。

如沒有接種疫苗、或未完成接種兩劑疫苗，或未持有探訪前72小時內的檢測陰性結果證明者（公務探訪者除外），如因體恤原因須到院舍緊急探訪，必須於完成探訪後兩天內向院舍補交陰性結果檢測證明。

另新措施除限制訪客數目，限制同一時段每名院友的訪客數目至每次最多1人（公務除外）。

政府指定的抗原快速測試產品包括：1. 妥析COVID-19快速抗原檢測試劑盒（相達生物科技）；2. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal（羅氏診斷（香港）有限公司）；3. Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device（美國雅培）。

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

免費強檢重開場所職員 院舍工針後免定期檢測

政府表示，已就第14輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」。規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月14日至27日期間值勤，須於4月30日至5月13日期間檢測，已經疫苗接種的人士（即在檢測期限的14天前已經合共接種了兩劑疫苗的人士）毋須檢測。

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府5月8至9日期間，延長中環愛丁堡廣場、西營盤社區綜合大樓及金鐘添馬公園流動採樣站的開放時間。位於東涌富東邨的流動採樣站的服務日期，亦會延長至9日。而為便利外傭免費檢測，政府分別於7至9日在中環9號及10號碼頭外，以及8至9日在九龍公園小型足球場（近港鐵佐敦站C出口）增設流動採樣站。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月16日）

●黃大仙廣場（至5月16日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月10日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月10日）

●尖東加連威老道100號（至5月16日）

●尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心外（至5月16日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月16日）

●元朗安興街安興遊樂場（至5月10日）

●天水圍天瑞體育館（至5月10日）

●屯門建生社區會堂（至5月10日）

●大埔社區中心籃球場（至5月14日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月14日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●西營盤社區綜合大樓（至5月9日）

●堅彌地城遊樂場（至5月9日）

●金鐘夏慤道添馬公園（至5月9日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月9日）

●小西灣社區會堂（至5月9日）

●觀塘遊樂場（至5月9日）

●楓樹街遊樂場（至5月9日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月9日）

●旺角上海街557號（朗豪坊對面）（至5月9日）

●葵涌運動場（至5月9日）

●沙田大會堂廣場（至5月16日）

●將軍澳香港單車館公園露天劇場（5月8日至9日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（至5月9日）

●西貢賽馬會大會堂停車場（5月5日至9日）

●東涌富東邨富東廣場地下對出空地（至5月9日）

供重開場所之強檢職員及外籍家庭傭工

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月10日）

●中環9號及10號碼頭外（5月7至8日）

●九龍公園小型足球場（5月8至9日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月6日15:20）

11,798宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案，少於10宗初步確診

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多6人出院（第8852、11542、11739、11776、11779、11790號個案），共11,468人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

88名確診者仍留醫；3人危殆（第6794、8078、9907號個案）、2人嚴重（第10358、11764號個案），其餘83人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●小巴路綫76（車牌LL3420）／3月31日至4月4日、4月7日至11日、4月14日／第11624號個案

●的士VD5224／4月14日／第11654號個案

●的士LA8242／4月15日／第11654號個案

兩岸疫情 （截至5月6日12:30）

兩岸疫情最新數字：大陸周三新增5宗確診個案，全屬境外輸入病例，分別為四川2宗、雲南2宗、廣東1宗，累計確診病例90,726宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,160宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月6日11:10）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.54億、死亡人數超過323萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,255萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.9萬。印度確診人數突破2,066萬，死亡人數超過22.6萬。巴西確診人數超過1,493萬，死亡人數超過41.4萬。法國確診超過570萬。土耳其、俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞等10國確診宗數均超越100萬大關。

印度政府首席科學顧問拉加萬（K Vijay Raghavan）周三表示，鑑於目前病毒傳播水平居高不下，印度將無不可避免發生第三波疫情。拉加萬表示，目前尚不清楚第三波疫情發生的時間和規模，但應該作好準備。

●美國專家推算到7月美國疫情會大幅緩和。

疾病控制及預防中心綜合六組研究人員的推算顯示，最樂觀情況是每周新症跌至5萬宗以下，入院人數少於1,000，死亡人數介呼200至300。就算是疫接接種率低，新症、入院、死亡人數到7月底仍會大幅下降，之後持續下跌。

●美國藥廠Moderna周三表示，初期人類測試數據顯示，接種第三劑疫苗能增對抗巴西和南非變種病毒株的免疫力。

研究人員測試兩種增強劑，一種是原裝Moderna疫苗，另一種是為對抗南非變種毒株研發的試驗性疫苗。結果發現兩隻都能增加對抗變種毒株的抗體，而新研發疫苗對抗南非變種毒株的反應更強。

至於輝瑞／BioNTech疫苗迄今最大型真實世界研究證實，疫苗保護率達95%，但若只打一劑，打針後7至14天保護率僅57.7%。研究報告作者指出，一劑輝瑞／BioNTech疫苗保護期較短，尤其在新變種病毒肆虐的地方。

●南韓：打一劑AZ或輝瑞60歲人士保護力達86.6%

南韓周三公佈的真實世界數據顯示，打一劑阿斯利康或輝瑞疫苗，在年齡達60歲人士預防感染病毒的效力達到86.6%。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,557,299 (579,265)

印度 20,665,148 (226,188)

巴⻄ 14,930,183 (414,399)

法國 5,767,541 (105,792)

⼟⽿其 4,955,594 (41,883)

俄羅斯 4,792,354 (110,022)

英國 4,441,642 (127,830)

意⼤利 4,070,400 (122,005)

⻄班牙 3,551,262 (78,566)

德國 3,471,616 (83,981)

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