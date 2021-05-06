【本報訊】警方去年8月派逾200警高調搜查《蘋果日報》大樓，拘捕壹傳媒創辦人黎智英及多名高層，指其中三人違反將軍澳工業邨租地條款，起訴三人欺詐科技園公司。案件昨在區域法院提訊，律政司一方指，預計正審會出現證物可否呈堂爭議，由於有證物是據國安法賦予權力撿取，控方申請將本案交予國安法指定法官審理。法官質疑欺詐罪「睇牌面」不涉國安議題，轉交指定法官會令其職權「發大」，控方將證物呈堂性與案件是否屬國安案混為一談。案件暫定明年3月才開審，控辯雙方今年底再爭拗是否交予指定法官。

案件昨由本身是國安法指定法官的陳廣池處理。律政司高級檢控官張卓勤指，各被告對案中撿取證物的合法性，早前在高院提出爭議，預計本案正審時會再現相關問題，屆時若由非指定法官處理，會為難了該法官、甚至可能違反國安法規定。指定法官本身也是正當委任的法官，即使最終辯方沒提出國安法爭議，仍有權限處理欺詐案件。

官：睇牌面不屬國安範疇

陳官直言張不應本末倒置，因指定法官是負責審理國安法罪行及現行法例涉及危害國家安全的罪行，惟本案欺詐控罪出自《盜竊罪條例》，「就咁睇牌面」不屬國安範疇。他認為若證物有機會呈堂失敗，控方應自行衡量是否放棄呈堂，而不是將國安法官職權放大。

張一度指，若辯方能「明碼實價」講明不會挑戰按照國安法授權所撿取的證物，可放棄申請。陳官認為控方要求不公平及不應該，因刑事審訊的辯方無責任向控方作任何承諾。

辯方指，目前未及細閱上月收妥的萬多頁控方文件，未知會否爭議呈堂性。控辯最終同意另擇日子爭拗，陳官押後至本年12月21日再開庭，雙方事前會交換書面陳詞。陳官暫定明年2月21日作審前覆核、3月14日開審。

正因其他案件服刑的黎智英，昨申請撤銷本案擔保。另兩名被告營運總裁周達權及行政總監黃偉強獲准放寬報到次數。據了解，黃近月接受大型心臟手術。

案件編號：DCCC349/21