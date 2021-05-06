【本報訊】建制派主導立法會，身兼行會成員的民建聯張國鈞提出「改善施政」無約束力議案，不少建制議員將矛頭指向港府。謝偉俊引述司局長私下指，政府有一言堂文化；身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀批評，公務員政治中立是末代港督用來制衡特區政府和中央政府的理念。

怕表達意見 致政策離地

張國鈞稱，有官員「數夠票」後懶理議員意見，亦有官員為免受責難寧少做少錯，認為「完善」選制後政府強勢行政主導，不等於可漠視立法機關，施政離地。謝偉俊則表示，很多司局長私下反映「平日不敢或不想表達意見」，認為政府有一言堂文化，導致政策有盲點或離地。

葉劉淑儀歸咎港府沒掌握好《基本法》條文，化解香港社會與內地意識形態矛盾，她表明香港沒有「三權分立」外，更反問「咩叫做政治中立呢？」，「其實最後嘅末代港督就極力推廣呢啲三權分立、公務員（政治）中立呢啲理念嚟制衡特區政府，甚至中央政府」，認為多位官員被西方意識形態俘虜。

政務司長張建宗回應指，香港面對前所未有的挑戰，出現大量鼓吹「港獨」等，阻撓政府施政及衝擊國家主權，中央為香港解困，國安法通過後「香港終於回復到平靜」，政府會繼續與議會作理性及良性溝通，提升管治效能，達致「做好實事，好事做實」。最後議案在不記名下通過。