【傳媒榮譽】

【本報訊】表彰亞洲區人權新聞報道的人權新聞獎昨日公佈得獎名單,因查車牌被定罪的港台編導蔡玉玲有份製作的《鏗鏘集‧7.21誰主真相》奪得中文紀錄片大獎。評審讚揚作品「無畏無懼,詰問強權」,形容為「調查報道經典」。惟港台堅持退出及不領獎。今屆人權新聞獎在政權打壓下出爐,得獎記者發起聯署聲明,指高壓政治氣候下,新聞自由岌岌可危,籲「新聞界與公眾共同守護真相,合力撐着僅餘的一片天。」

由香港外國記者會、國際特赦組織香港分會及香港記者協會合辦的人權新聞獎今年是第25屆,共收到549份參賽作品,數目歷年之冠。今年因疫情而不舉行頒獎禮,昨在網上公佈結果。獲獎作品來自多間本港及國際的傳媒機構,內容涉及中國、香港、緬甸、印度等人權問題。

得獎者聯署︰合力撐着僅餘一片天

今年大獎焦點落在香港電台身上,廣播處長李百全上月初親身聯絡人權新聞獎秘書處,要求將所有參賽作品抽起但遭拒。結果港台共獲六獎,包括中文紀錄片類別,《鏗鏘集‧7.21誰主真相》獲大獎,《視點31‧以公義之名—大圍捕》獲優異獎;短片類,新聞報道《One year on, families still torn apart by protests》及《視點31‧覺醒‧在瘟疫蔓延時?》獲優異獎;電台廣播類,《生離:709未團聚家庭的心聲》及《內蒙漢語教育爭議》獲優異獎。

有份製作《7.21誰主真相》的港台編導蔡玉玲為追查接載白衣人進行車輛查冊,被指虛報查冊用途,上月被法庭裁定罪名成立,引起政權欲箝制新聞自由的疑慮。人權新聞獎評審讚揚《7.21誰主真相》「追蹤最細微線索,無畏無懼,詰問強權。調查報道經典。」

港台昨重申,節目知識產權屬港台擁有,正檢討提名節目參賽機制,所以決定退出已參選的獎項提名及不會領取相關獎項。

回顧今屆得獎名單,有得獎機構拒領獎,有得獎記者被定罪或不獲續聘,也有得獎者離職或離港,今年人權新聞獎反成新聞自由倒退實證。多名得獎記者昨參與「守護新聞自由」的網上聯署聲明,聲明指過去一年香港言論空間急速緊縮,劇變政治氣候惹來人權退倒憂慮,香港新聞自由排名處於歷史低位,新聞界經歷多次史前無例動盪,包括大規模搜查新聞機構以及近期來勢洶洶的「假新聞」立法等。新聞工作者履行第四權天職舉步維艱,希望表達對當前形勢憂慮,呼籲「新聞界與公眾共同守護真相,合力撐着僅餘的一片天。」截至晚上8時,共56名人權新聞獎得主及「一群無法以實名簽署的記者」參與,蔡玉玲亦有聯署。

手機用戶請按此放大圖表