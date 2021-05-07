正在流亡澳洲的前民主黨立法會議員許智峯，先後針對西灣河交通警槍傷學生及示威期間的士剷上行人路撞人兩案，向開槍警員及的士司機鄭國泉提出私人檢控，但遭律政司運用權力介入訴訟，撤回控罪。許智峯不滿律政司做法，去年向高等法院提出司法覆核，要求撤銷撤控決定。法官李運騰今頒下判詞，指許於兩案中均沒有私人利益，即使拒絕他的覆核申請，亦不會影響其他人的合理利益，決定不予受理。

李官又特別批評許智峯誤導法庭讓他離港，棄保潛逃，相當於刑事藐視法庭，行徑侮辱公眾良知。

法官李運騰今頒判詞指，律政司介入的訴訟，確是申請人許智峯私人提出的檢控，故許有資格提出本案申請。惟許在兩宗檢控中均沒有私人利益，法庭考慮是否受理覆核時，要考慮申請人有否「利益」牽涉其中，而非他是否有權利提出覆核。

李官指庭上沒有資料指許的申請獲相關示威者支持。經考慮後，李官認為即使拒絕受理覆核，其他各方的合理權益也無受影響，亦不會封殺其他人針對開槍警或撞人司機提出民事索償。

另外，法官指出，律政司只是撤回（withdraw）相關檢控傳票，而非對被告人不提證供起訴（offer no evidence），一般被告脫罪後不能再就同一控罪被控或受審的慣例，相信對兩人均不適用。

法官又特別花了數個段落指出，許及其法律團隊均不爭議，許向法庭申請離港時，可能提供了誤導資訊。法庭有確切理由相信許有計劃地誤導法庭及警方，實際意圖是不面對審訊。許有意作出逃離本港司法管轄區的決定，逃走計劃甚至似在提交本案申請之前已存在。

法官批評，許不單是不遵守保釋條件，他訛稱外遊作「公務探訪」，向法庭提供誤導資訊，相當於刑事藐視。正如律政司一方所述，許的行為反映他毫不尊重法庭尊嚴及權威，行徑侮辱公眾良知。李官指許為了個人目的，獲得他所鄙視的法庭開恩，會令維護公義工作沾上壞名聲。

【案件編號：HCAL2270/20】

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