本地疫情反覆不斷，為防止病毒擴散，政府要求密切接觸者接受隔離，惟市民生計卻未受保障。職工盟總幹事蒙兆達透露，疫情至今收到約200宗求助，有個案因需要強制隔離，被僱主要求減薪或放無薪假，建議政府引入有薪檢疫假；有中小企團體則提議由政府與僱主共同承擔相關薪金。

沙士期間政府發指引 強制隔離證明可當病假紙

職工盟總幹事蒙兆達今早在港台節目《千禧年代》表示，疫情至今收到約200宗涉及強制隔離的勞資投訴及查詢，部份個案事主於隔離期間，被僱主要求減薪或放無薪假；亦有僱員反映被公司要求放大假；日薪散工更是手停口停，被通知將找人頂替。

蒙兆達指，2003年沙士期間，政府曾發指引，指強制隔離的證明可當病假紙處理，惟有關指引於去年更改，僅呼籲僱主提供有薪假，令隔離人士不能以證明書申請放有薪病假。他批評政府至今仍然「嘆慢板」，未有正視問題，建議政府設立有薪檢疫假，保障勞工權益。

中小企團體：政府可與僱主各付一半薪金

然而，香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦於同一節目表示，部份僱主會繼續支薪予正在強制檢疫的員工，部份則會當病假以八成支薪處理。

不過，他以食肆為例，部份餐廳若有員工「中招」，除須要隔離外，店舖亦須關店14日，本已無生意收入，若要同時支薪，對僱主也是好大傷害。劉認為，要視乎個別企業情況，部份僱員隔離期間仍可以電腦網上工作，惟銷售員等工種確實難以上班，希望勞工處能與他們商討可行做法，又建議有關薪金開支可由政府及僱主各付一半，或由僱主、僱員及政府分擔。

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