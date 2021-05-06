【本報訊】前年8月10日有示威者在尖沙嘴聚集，其間一名前空姐被指用雷射筆照射警員眼睛，經審訊被裁定襲警罪成，判囚3個月。她早前向高院就定罪及刑期提出上訴，並提交新的現場片段，力證警員拉錯人。法官李運騰昨裁決指，上訴方片段與警員證供沒有重大分歧，駁回定罪上訴。至於刑期上訴，李官強調警員對社會貢獻良多，上訴人卻挑釁警員，無事生非，不能期望獲法庭同情，但考慮到沒有警員受傷等因素，將三個月監禁減至七周。

控罪指上訴人郭麗芬（28歲）在彌敦道襲擊警員朱冠強。上訴方早前提交一段審訊時從未呈堂的現場片段，指警員供稱他制服上訴人前，仍有人連續照射警方，但片段卻沒顯示相關畫面，質疑警員作供不可信。惟李官不認同上訴方說法，指警員盤問下已同意有人以綠光斷續地照射警方，片段畫面亦脗合警員的證供。

無警受傷 量刑起點過重

上訴方質疑警員只憑上訴人穿白衣，就認定她是早前照射警方的人，片段卻顯示現場還有他人穿白衣。李官則指警員已在盤問時澄清，他並非指整個案發現場只有一人穿白衣，而是在其五米範圍內只得上訴人穿白衣。李官接納警員說法，認為其證供與片段沒有重大分歧。

上訴方亦爭議警員供稱上訴人遺失雷射筆的說法。李官指當時上訴人不斷掙扎甚至在地上爬行，又有其他人襲擊警員，警員花了一段時間才制服上訴人，故此沒有留意她何時遺失雷射筆屬情理之內。

至於刑期上訴，李官認為警員對社會貢獻良多，他們工作時會遭遇困難及危險，若法庭輕判侵害警員的被告，會使他們無懼代價、任意妄為。上訴人以雷射筆挑釁警員，不但明知故犯，還故意無視指揮官的提醒，無事生非，不能期望得到法庭的同情。惟李官指出本案並無警員受傷，以三個月監禁作量刑起點屬明顯過重，考慮到上訴人的背景良好，改判入獄七星期。

案件編號：HCMA182/20