社區出現外傭感染變種新冠病毒個案，政府宣佈強制全港外傭做病毒檢測，並且預告，下一步或規定新聘請及申請續約簽證的外傭必須接種新冠疫苗。上星期記者來電訪問，想知道從倫理的角度看，這會不會構成歧視。之後幾天，本地外傭組織發聲抗議，菲律賓外交部長社交媒體上質疑港府的做法，香港家庭傭工僱主協會主席也認為這是壞主意。

我的基本看法是，如果除了要求接受疫苗注射，也讓外傭可選擇定期免費病毒檢測代替打針，會是較為通情達理。我舉例說，如有僱主準備跟傭人續約，但這個外傭有一些敏感史或其他疑慮，不想打針，僱主會很為難。工作表現佳又相處得好的外傭有時像半個家人，我們不會逼自己的親人帶著疑慮去接種，為什麼要強迫關係良好的外傭？這是我說通情達理的意思。

勞福局長認為要求打針並非苛求，因為她們可以選擇不來香港工作。邏輯上是對的，但我看來就是不大通情達理。我當然理解，如今社區出現變種新型冠狀病毒個案，抗疫和重啟經濟都在關鍵時刻，衞生決策上有相當壓力，可能不想因婦人之仁而出問題，但這措施的邏輯未免有點太冷漠。

儘管有以上看法，但我未曾正面回答記者的問題，即是這構不構成歧視。 歧視是一個比較嚴重的指控，倫理學對這方面的分析也比較複雜。待遇上有差別不一定就是歧視，要看背後的理由。如果一個群體客觀上真的是高風險，那麼對他們有額外的防疫要求並不是歧視，但這必須要好好說明為什麼這個群體屬於特別高風險。

我們得承認香港對待外傭本來就不是和本地居民完全平等的。雖然外傭也有勞工保障和基本的醫療保障，但就沒有權利自由選擇自己的居所，一般而言必須與僱主同住；此外，他們亦不受香港的最低工資制度保障。很多國家地區對外來的勞動人口和對本地居民是有區別的，但是所有區別也要考慮情和理。

我相信政府在設計抗疫措施的時候，必定已經考慮了合法與否，也不會完全不考慮倫理原則，只是最後的決定似乎側重了功利性的因素，例如措施是否直接有力，也未有權衡是否引起複雜的政治問題。果斷的決策最好能夠兼顧情理，這未必要去到道德與否的高度，說到底就是普通人對良好管治的基本期望。

區聞海 作者為醫生、生命倫理學者