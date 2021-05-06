非法貨櫃屋在新界鄉郊遍地開花，更越起越豪！本報發現人稱「丁屋大王」的程練傳得力助手近年覷準「貨櫃屋」巿場，大手買入新界多幅農地、綠化地、倉地等，再劏開拆細，繼而在土地上僭建多間「貨櫃豪宅」，部份更以複式別墅設計，附設地牢、花園、露台及車房吸引買家，更涉嫌霸官地再豪裝，並交由丁創辦的「志達行」出售，呎價由原本400多元暴升兩倍多，有指在短短六年間勁賺一億元。不過專家警告，貨櫃屋危機重重，若遭地政總署揭發收地，買家隨時「渣都冇」。

「快！快！快！最後一幅上水GB地（即「綠化地帶」）送全新貨櫃屋，車路直入花園，豪宅級私隱度！」網上近日瘋傳一則樓盤廣告，並附有多張歐陸風情別墅照片，屋前設有小花園，甚至小池流水，但卻註明「所有土地買賣銀行不造（做）按揭」及「不熟識此類土地買賣免問」。記者跟進找到經紀引領睇樓，揭開別墅背後底蘊。

手機用戶請按此放大圖表

歐陸風情 九屋佔地2.6萬呎

該貨櫃屋位於上水唐公嶺，由全港最大村屋代理「志達行」負責出售，從上水港鐵站坐小巴前去只需15分鐘。到埗後，記者眼前只有一幅幅3.5米高圍牆，牆外寫有「美姿園藝」，經紀用遙控器打開電閘，甚有半山獨立屋氣派。甫走進去，內裏搭建多間「貨櫃豪宅」，全部由鋅鐵圍牆和木籬笆間開，自成一角，部份屋外種有棕櫚樹、放置英式電話亭、歐式白色窗框，落地玻璃窗大門外配有煤氣燈裝飾，猶如置身歐陸小鎮。

步行數米便到達網上放售的「貨櫃豪宅」，經紀打開屋外雙門電閘，即見數百呎小花園旁種滿小花，還有和風石燈籠流水擺設。該屋由三個分別20乘10呎貨櫃砌成，樓高兩層，地下兩房一廳、廁所及開放式廚房，屋內牆身設隔熱板，地板由木紋磚鋪設，完全不像貨櫃改建，沿屋中鐵梯上一樓，一間套房連接前後露台，用木圍欄圍起，落地玻璃門上加設歐式遮雨棚帆布，景色開揚。

經紀指，水電跟鄰居分錶，排污用化糞池，該屋連地叫價248萬元，相當搶手，他更稱，「發展商」在元朗區亦買地起了多間貨櫃豪宅，「之前有個客一次過掃咗四間。」他隨即拿出地政圖解釋，指唐公嶺貨櫃豪宅部份位置橫跨官地，原本面積1,200呎，惟入則僅700呎，不過他說：「（官地）70年代用到𠵱家，佢（政府）要返嚟起公園都唔夠位啦！」又暗示旁邊幾間貨櫃屋都霸官地，着記者不用擔心：「呢度（其他幾間）度度都斬啲（官地）。」

其實整個唐公嶺的「貨櫃豪宅」共有七間，連同兩間石屋，佔地2.6萬呎，原本由四幅地組成，但全為綠化地帶，根據《城巿規劃條例》，任何綠化地填土或挖土須向城規會申請，否則即屬違例發展，可被要求還原，甚至收回土地。但以現場劏成九幅地連屋出售，倘全部賣出實收達5,000萬元，呎價由400多元飆升至約1,400元，相比附近農地呎價500元，勁升三倍。

「呢度原本係一間大宅，以前有錢人住，成個花園20,000幾呎，𠵱家呢個業主幾年前接手，慢慢改造。」經紀口中所謂「改造」，就是四幅地分別由四間公司購入，每幅地買入價300至400萬元，再入紙分契劏成九幅土地，然後一條龍式僭建貨櫃屋出售，如買家只買地，亦可加50至70萬元，安排興建和設計貨櫃屋。原本兩間石屋存在已久，經修葺後目前正獨立放售，包括原有大宅連泳池、地牢和花園共8,000呎，售價1,350萬元，旁邊原用作書房的石屋，則連同旁邊魚池以500萬元放售。

「我有老友做地政30年，點會搞你？」

經紀續稱，該地共分成九間獨立屋，現已出售六間，全部業主已入伙，記者亦見隔籬貨櫃屋內有住人，亦有到天台曬衫，屋外放有拖鞋及停車，更有人養了兩頭大狗，「最早一批兩年前已入嚟住，有人嫌一層唔夠，之後搭建加多一層！」亦有業主在貨櫃屋下建地牢，變相一屋樓高三層。

他又稱，如非有人投訴，地政總署多數不理，「最多釘契，咪釘飽佢，只要下手知道，仍可自由買賣！」至於土地會否被充公？「除非你係名人高官，佢（地政）先焗住做嘢！我有老友做地政30年，點會搞你？你亦有權唔畀佢（地政）哋入！」他稱貨櫃屋早在七、八年已出現，當時設計簡陋，三至四年前政府接連推出政策阻炒樓，令貨櫃屋連農地買賣如雨後春筍，「樓市冧，麵粉都值錢！你眼見整得好靚，其實都係無中生有（貨櫃屋）！」他聲稱，地政總署負責處理僭建的人員只得十多人，「新界有成千上萬個僭建，你點搞啫！」

雖然經紀不斷叫買家放心，但2014年至今，地政總署至少充公50幅農地，主要涉及在農地上違規搭建構築物，以真金白銀買地的業主隨時「渣都冇」。記者其後嘗試接觸已入住的業主，但他們警覺性甚高，見到記者出現更匆匆躲入屋內。據知，貨櫃屋業主多為香港和內地家庭，他們會自設群組互通消息。

就唐公嶺出現懷疑違規興建的「貨櫃豪宅」，地政總署回覆稱近日巡查發現唐公嶺地段有懷疑未經批准的構築物及佔用官地，正深入調查。如確認違契，會向業權人發警告信，要求於限期前糾正，否則將被「釘契」。同時根據《土地（雜項條文）條例》（第28章）張貼通知，飭令停止佔用官地。

規劃署亦證實，涉事地段沒有涉及任何規劃申請，正跟進事件並調查，如有足夠證據證明上述地段有《城市規劃條例》下的違例發展，便會採取適當的執管行動。