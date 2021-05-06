【本報訊】香港電台再有人事變動，《鏗鏘集》監製李賢哲昨已請辭，同日下午宣佈決定。消息透露，事件源於港台管理層否決《鏗鏘集》團隊製作六四和7.21專題，聲稱助理廣播處長區麗雅曾表明節目日後「只做民生古仔」，惟李認為管理層說法等同「《鏗鏘集》已死」，故決定請辭。

六四及7.21專題遭否決

消息指李表明未曾聽過有關說法，「覺得咁樣做唔到落去」，認為「若要拗」，六四和7.21也關乎民生，但管理層似乎已有既定想法，李認為節目已死，「要行嘅路已經行完」。消息又指，編委會聲稱區曾表明《鏗鏘集》以後不報道政治議題，「但下面冇人知」，區亦正在放長假到至少8月。

《鏗鏘集》多年來均有製作六四專題並獲獎無數，而《7.21誰主真相》昨亦奪人權新聞獎中文紀錄片大獎，節目正是由李賢哲監製。

廣播處長李百全3月上任後，多名港台高層先後辭職，包括助理廣播處長周國豐、港台公共事務組總監王祿霞等。李又成立編委會審查節目，《鏗鏘集》多集遭抽起，包括原定4月播放探討傳媒空間的一集，因製作團隊拒絕加入「藍媒」訪問而被抽走，部份新集數由文教組頂替製作。

港台回應查詢時未有解釋為何否決《鏗鏘集》團隊製作六四等專題，僅重申內容及播放安排屬內部編輯事宜，不作個別評論，亦不會評論員工離任安排。