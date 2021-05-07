民主黨前主席胡志偉因47人案及未有交出BNO而被還押，其父於上月辭世，喪禮將在今天舉行。胡志偉早前向懲教署申請外出為父奔喪但遭拒絕。他今早盡最後努力，向高等法院申請保釋。案件由國安法指定法官杜麗冰處理。杜官在聽罷申請後，最終基於人道理由，同意提供特定條件容許胡短暫保釋外出，讓他參與父親喪禮，包括喪禮須於私人場合舉行、只容許家人參與、不准與其他無關人士聯絡等。

胡志偉由大律師陳偉彥代表，他今早進入犯人欄時神態憔悴，頭髮散亂，但等候開庭期間仍有向公眾席敬禮致意。

胡志偉因參與去年民主派初選，被控違反《港區國安法》中的顛覆國家政權罪，及後又因在7.1未經批准集結案中未有交出全部旅遊證件，被指違反擔保條件，不獲准繼續保釋，至今已被還押於荔枝角收押所超過4個月。

據胡志偉團隊早前透露，胡於上月上旬得知92歲父親病危後，擬申請到醫院探訪，惟因手續和時間關係，未能到醫院見父親最後一面，身為獨子的胡對此已感到十分難過。

胡志偉早前向懲教署申請外出為父奔喪，惟署方以保障懲教人員、在囚人士及公眾安全為由，拒絕批准申請，更反建議以視像方式拍攝胡父遺體，讓胡志偉「瞻仰遺容」，惟胡認為此舉對先人不敬而拒絕。

據知胡父將於今晚設靈，明早上午舉行大殮，繼而奉柩火葬場火化。胡的妻子昨在社交媒體發文，謂因殯儀館場地所限及疫情之故，喪禮僅供家人、親友和街坊好友弔唁。

【案件編號：HCCP240、241/21】

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