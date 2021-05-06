【本報訊】政府早前建議逐步限制公眾查閱公司註冊資料，惹起各界反對。香港國際商會繼上月致函立法會議員，質疑新安排「是否鼓勵別人洗黑錢、鼓勵腐敗以及欺詐行為？」日前再向立會提交反對意見，批評新安排無理地限制公眾取得全面資料，令其未能以理性方式搜集資料，亦只容許某類人士或機構取得全面資料，但需要有關資料作日常業務用途者卻未能如願。商會指，如新安排是保護個人資料，當局可設法防止或懲罰惡意取用資料者，而不是全面阻止公眾取得全面資料。

指推行勢損營商環境

商會又質疑，當局2013年曾指新查冊安排涉複雜法律、私隱及執行問題，不應在凝聚共識前倉促行事，但今年3月上交立會文件就稱新安排有逼切需要。商會批評文件沒解釋為何改變初衷，以致正常搜集資料的需要竟不獲重視，是次有否進行公眾諮詢亦屬疑問。

商會指，按照《公司條例》註冊業務企業，只需負上有限責任，而不在條例註冊的需要負上無限的責任，「所以他人要取得更多有關公司的資訊，又是否過份呢？」該會認為，從管理風險角度，任何人要與一間公司進行交易，必會審慎了解該公司的底蘊，同時上市公司有權向公眾籌集或借貸資金，也須提供更多資料向公眾交代。商會強調一旦推行將會削弱香港良好營商環境，籲有關立法建議應予以撤回。

其他界別人士早前亦反對政府收緊，David Webb、記協和工會組織等都表態。外界估計，政府本月將向立會提交附屬法例，進行先訂立法例後再審議程序。