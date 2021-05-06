【本報訊】中文大學早前與學生會當選內閣朔夜「割席」，最終朔夜無奈請辭，惟校方繼續狙擊打壓。中大學生會昨指，校方褫奪了八名前朔夜成員出任大學委員會學生代表的資格，未有提供原因。被DQ者之一、學生會臨時行政委員會主席馬活言形容校方此舉如同「剝奪政治權利終身」；同樣被DQ的前朔夜會長林睿睎亦批評過往校方未曾DQ委任名單上的學生代表，「完全係霸王硬上弓，𢱑爛臉去破壞咁多年嚟嘅傳統」。

朔夜獲近4,000名中大人民意授權，卻遭校方打壓，並以停止代收會費等安排作脅迫。朔夜雖最終總辭，但校方仍趕盡殺絕，繼上月初學生會臨時行政委員會被禁止使用會室，中大學生會昨在facebook發文，指八名經代表會委任成各個大學委員會學生代表被校方DQ，全屬朔夜前成員，包括前內務副會長何思珩、前會長林睿睎等。學生會對校方針對個人身份打壓表示深感遺憾，重申校方不應扼殺任何學生監察校政的自由。

「如剝奪政治權利終身」

中大網站顯示，設有學生代表的大學委員會及分會共有30個，當中24個由學生會委派學生代表，包括大學保健服務委員會、膳堂管理委員會和防止歧視及性騷擾委員會等。有關委員會的學生代表由學生會負責公開招募及委任，之後將名單交予校方。

前朔夜成員、學生會臨時行政委員會主席馬活言是被校方DQ的八人之一。他表示，今年學生會就約50個有關空缺作公開招募，最終呈交的名單上有23人，而今次被DQ的八人全為前朔夜成員。馬批評，朔夜成員的身份已成過去，現只是普通的中大學生希望參與委員會，表達對校政的意見，形容校方此舉如同「剝奪（前朔夜成員）政治權利終身」。

同樣被DQ的朔夜前會長林睿睎指出，今次是校方首次褫奪代表會委任的學生代表，認為已不只是針對朔夜，而是針對整個學生體制打壓。他又直斥校方扼殺學生參與校政的機會，對人不對事，完全破壞學生自治，形容校方「完全係霸王硬上弓，𢱑爛臉去破壞咁多年嚟嘅傳統」。