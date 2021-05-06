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【本報訊】黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴四人去年在維園參與完全和平的六四悼念，卻被法官陳廣池判重囚四至十個月不等，昨到法庭聲援被告的支聯會副主席鄒幸彤批評，判刑意圖阻嚇公眾表達政治取態，形容「表達反對嘅人就冇晒自由」，但表明支聯會今年仍會堅持悼念六四，又呼籲港人當天一同紀念，「喺屋企樓下點燭光都可以，每人揀返自己可以承受嘅方式」。

鄒幸彤與另外三人，昨在案件判刑後，在法院門外舉標語，並高叫「悼念六四無罪」、「結束一黨專政」等口號。她本人亦是同案被告，被控非法煽惑他人參與未經批准集結。

「表達反對嘅人冇晒自由」

鄒幸彤回應判刑時，稱對判決感到驚訝和失望，認為量刑起點過高，直指法官多次強調無人比他人擁有更多自由，「但表達反對嘅人就冇晒自由」。她認為，政府以政治檢控嘗試嚇怕所有人，令人不敢參與表達反對意見的活動，又形容法庭正泯滅暴力集會及和平集會之間的界線，法庭經常強調集會自由不是絕對，惟自由本應是人權，政府及警方應協助主辦單位維持集會秩序，非一刀切禁止所有反對意見，「當咁大量市民有意見要表達，政府唔應該禁言，咁只會激發更多暴力反抗」。

鄒續稱，若六四死難者的苦難未得到一個說法，支聯會仍會堅持悼念六四，並呼籲港人於6月4日當天一同紀念，「無論你喺邊，都可以點起燭光，話畀香港人、全世界聽我哋仲喺度，我哋冇遺忘」。

支聯會已申請舉辦今年六四晚會，現時仍未收到警方的反對或不反對通知書，鄒幸彤指維園現時開放，容許市民入內踢球，「唔明點解攞住支蠟燭入去唔得」，又稱相信大家可自行衡量法律風險，「喺屋企樓下點燭光都可以，每人揀返自己可以承受嘅方式」。她受訪其間被警員登記身份證資料。警方回覆查詢時指，正處理有關通知，又稱處理每宗公眾活動通知時，會因應最新情況作獨立風險評估。

同為案中被告的張崑陽在社交網站撰文，批評荒謬審訊揭示政權已經容不下任何異見聲音，刷新了現時香港和平集會的高門檻，亦向國際社會展示香港法庭已經容不下象徵自由的六四悼念。

羅冠聰斥配合政權剝奪人權

羅冠聰亦在社交網站撰文，稱在「三權統一、全面管治權」下，法庭也可以是政府打壓工具的延伸，批評法庭願意配合殘暴政權剝奪市民的人權，由拒絕處理不公義的機關，變成不公義的來源。而對不公義視若無睹，只對被壓逼的無權者施以嚴刑苛責，是不可能解決社會問題。

新華社昨報道案件裁決，指「反中亂港分子黃之鋒等四人」因為「涉嫌2020年於銅鑼灣維多利亞公園的一宗非法集結案」被判監禁四至十個月，但沒提當晚民眾為何集會，更避提事件在6月4日發生。台灣陸委會副主委邱垂正回應案件裁決，指「欲加之罪，何患無辭」，呼籲相關方面應該立即釋放所有香港良心犯。