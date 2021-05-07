政府今午公佈放寬檢疫安排，因大廈有變種病毒確診個案，而正在檢疫中心的逾千名市民，經過檢測而結果呈陰性後，可以返回住所。正在竹篙灣檢疫中心的豪峰女住戶表示，如果「first in first out，咁我哋最遲入嚟，要最遲走，唔知要住多幾多日」，批評整個隔離政策荒謬，「大陸都係封大廈大區，係香港先發明入集中營，根本政府唔夠人應付」。

政府今午公佈，因大廈有變種病毒確診個案而正在檢疫中心的市民，接受檢測呈陰性後可回家。除了佐敦伯嘉士大廈居民凌晨會完成21日檢疫外，其他大廈包括東亞銀行聯席行政總裁李民斌居住的堅尼地道Kennedy Terrace、東涌映灣園第11座、尖沙嘴美園大廈、荃威花園R座、康怡花園N2座及薄扶林豪峰。原來最早完成檢疫的Kennedy Terrace住戶，於5月13日才完成21日檢疫。上述大廈有最少1,100人正「疫監」，政府指為免混亂會按先後次序，有序離開檢疫中心。

約10豪峰住戶拒入營至今仍在家 早入營居民批不公

該豪峰女住戶指，她屬最後一批入住檢疫中心，現時不知要多住幾日，才能離開檢疫中心。據她了解有約10名豪峰住戶拒絕入檢疫中心，至今仍在家中隔離，質疑政府處理不公平，「我哋服從政府命令入營，反而唔可以出去，唔聽命令反而依家唔需要入營。點解我唔可以留口水（深喉唾液），然後自己call車走。入營前先檢測陰性，冇理由呢兩日會感染到」。

竹篙灣檢疫中心疑食物中毒 今日晚餐僅提供杯麵

她指，政府的人手難以應付動輒將數百人送入檢疫中心，「見成個營得幾個人，佢哋都好辛苦」。她指今晚檢疫中心突然指，「由於今晚晚餐出現食物安全問題，基於安全考量，今晚只可提供杯麵」。她前日才入住檢疫中心，昨晚因下層廁所塞問題，要搬往檢疫中心另一座，形容檢疫中心生活匪夷所思。

荃灣區議員趙恩來則在facebook透露，竹篙灣檢疫中心至少有16名荃威花園R座居民早上出現集體肚瀉徵狀，懷疑集體食物中毒，可能與由檢疫中心提供的「粟米汁撈長通粉」、「蘿蔔豬肉飯」有關，晚上檢疫中心向隔離市民發出訊息，表示「晚餐出現食物安全問題，基於安全考量今晚（5月7日）只可提供杯麵」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）