曾經患乳癌，可否打疫苗？

不少乳癌康復者都提出這個問題。綜觀現在醫學界的共識，癌症病人是可以接受新冠疫苗的。在疫情最嚴重的國家，就算正在接受化療的病人，權衡利弊，只要血球數量正常，都可以打疫苗。香港防疫做得不錯，市民大眾防疫意識強，帶口罩、勤洗手、保持社交距離，都做足。香港作為國際都市，出入境人數不少，所以把關宜緊不宜鬆，防止境外輸入，社區活動才可正常。

最近一位中年女士，做了乳房X光，發現腋窩有淋巴結腫大，十分擔心會否是乳癌的徵兆。臨床檢查乳房沒有異樣，再看乳房X光，乳腺紋路正常，亦沒有惡性鈣化點，腋下所見的淋巴結是發大，但中央有脂肪質，應該是反應式淋巴結腫大。超聲波再檢查乳房，都沒有異常，唯一可見，的確是腋下淋巴結，比起一星期前初檢查時，現在明顯縮小了。細問之下，原來她在一星期前剛打了第一針疫苗，淋巴結腫大應該是對疫苗的反應。

另一位病人因癌病跟進檢查，做了正電子掃描，發現腋下有數個淋巴結發大，半年前剛做過乳房X光正常，很擔心要面對乳癌。臨床檢查及超音波，乳房都沒有異樣。但腋下超音波就看到三、四個淋巴結腫大，中央有脂肪，應該是反應式淋巴結腫大。原來二星期前她接受了第一劑新冠疫苗，這顯然是淋巴結腫大的原因。

腋下淋巴結是身體保護的系統，任何上肢及胸腔有蚊叮蟲咬，損傷或發炎，淋巴結就會發大，防禦病菌進入身體，是名副其實的守護哨站。自從疫苗注射開始以來，這個現象都已經引起醫生們的關注。美國乳房影像協會就此出了指引，呼籲民眾避免在完成注射後的六個星期內，做乳房X光或超音波，以免引起不必要的恐慌。

另外一點需要提醒乳癌患者，就是接種疫苗，應用另一邊的上肢，同樣道理，避免淋巴結反應誤當乳癌復發。

香港乳癌基金會網址：www.hkbcf.org

電郵：pollycheung@hkbcf.org

張淑儀醫生 香港乳癌基金會創會人