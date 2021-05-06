人面識別系統在內地無孔不入，令人擔憂私隱及監控問題，但在香港就一再有屋苑試圖引入。小西灣富景花園去年更換新保安公司，提供「智慧型保安系統」的「增值服務」選項，但新公司上場後，法團未有諮詢就為所有大廈安裝中國海康威視的人面識別門禁系統。有居民向《蘋果》投訴，法團及管理公司以「語言偽術」敷衍反對的居民，一邊假稱諮詢，另一邊卻拍板安裝製造既定事實，正計劃收集業主簽名召開居民大會，投票推翻有關安排。

記者 梁御和

小西灣富景花園是私人機構參建居屋，全屋苑11座共3,240個單位，管理公司為其士富居物業管理有限公司。屋苑文件顯示，「進源保安服務有限公司」去年底上場成為富景的新保安承辦商；進源在標書表示可以提供「增值服務」，當中包括「可選擇半年後轉用智慧型保安系統」，並聲稱可藉此令保安人手由45人減至37人，保安服務費每月減省3.9萬元。

雖然增值服務名為選項，但有居民向《蘋果》投訴，屋苑未有共識，進源已全面安裝新保安系統。記者早前到現場視察，發現屋苑各座確已安裝中國海康威視（HIKVISION）的門禁一體機裝置，外形與該品牌的Pro Series系列相似。據海康威視官網描述，該系列機身設7吋觸控屏幕及200萬像素廣角鏡頭，可在陰暗環境使用，其人面辨識的距離高達3米，過程只需0.2秒，準確度亦高達99%，並可儲存多達6,000個面容及5,000個指紋。

除此之外，系列亦具備防偽裝功能，可辨識太陽眼鏡、假鬍鬚等偽裝品；網上有宣傳影片更顯示，即使對象戴上口罩，鏡頭亦能成功辨識其身份。由於裝置安裝在電梯大堂門前，意味每個進出的居民均無可避免被鏡頭拍攝到。

當區區議員曾因瑩指，屋苑在去年10月30日曾召開業主大會，投票揀選新保安公司，進源獲逾半票數當選。進源在當日大會上曾透露該系統包含人面識別功能，不少居民即場表達憂慮，不過由於條款列明系統是「可選擇」的增值服務，「大家覺得有選擇權再決定（用唔用）……唔係中咗標就即刻要轉」。

居民陳女士（化名）指，會後她就人面識別問題向法團主席查詢，其後與數名同樣提出關注的居民獲邀與主席開會，「佢（主席）應承2月前會開簡介會諮詢居民，又話係試用吓先，用第10座試吓，大家唔滿意咪唔用啦」。

至今年1月，諮詢會承諾尚未兌現，管理處就突然發通告，表明今年內會為各座安裝新門禁系統，又稱系統容許居民選擇以智能卡、鎖匙扣，或面部、指紋等生物特徵等3種方式進入大堂。通告雖附設問卷收集居民「意向」，惟問卷並沒有「不更換系統」的選項，只容許居民從上述3種功能中選擇。

另一居民張先生（化名）批評，問卷與居民要求的「諮詢」存在落差，「我哋要求諮詢用唔用呢個系統，而唔係夾硬安裝完，再問你想用邊一種功能」。

通告結果觸發更多居民不滿，法團及管理公司遂於2月1日再安排與反對的居民開會，會上眾人除反對安裝系統外，也對扣減保安人手表示異議。陳女士指，法團主席會上承諾暫緩安裝，並將召開「簡介會」作諮詢；不料4日後，法團主席卻再度發信，稱「虛心聆聽各方意見」及「努力爭取」後，決定與進源「優化」保安合約，在保留保安人手情況下繼續安裝人面識別系統。

法團單方面拍板後，3月舉行的「簡介會」已無諮詢成份，「統粹介紹下部機，教你點樣用」，法團主席之後再度發信，稱系統的安裝工程將於5月底完成。

居民張先生坦言，最初只是對人面識別感到擔心及不安，「依家我係憤怒」，批評法團未能兌現真正諮詢等承諾，只以「語言偽術」敷衍居民。「開頭話（第10座）試，試完睇下意見點再決定用唔用，依家就全部11座裝晒，係唔係裝晒就要推（行），定係11座全部試呢？我哋都唔知。」

區議員曾因瑩指，據她了解，暫時有熱心居民正籌備擺街站及派發單張等工作，計劃收集5%業主簽名，以召開特別業主大會。她又指，整個安裝系統的安排有太多不清晰之處，作為有責任的法團及管理公司，應盡量公開手上所有資訊，面對居民疑慮。

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