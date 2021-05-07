受菲傭變種病毒群組影響，昨日在外傭群組流傳截圖訊息，指大家樂開始禁止菲傭入內堂食。大家樂公關覆稱，知悉有關網上謠傳，並澄清絕無其事，現已就不實指控報警備案，並保留向相關人士追究的權利。

昨日外傭群組流傳網上截圖，有外籍人士稱本地大家樂針對外傭「禁止他們進內堂食」。有讀者陳太（化名）跟《蘋果》透露，家傭今個星期往大家樂進食時，曾遭店員禁止入內；惟今早與其子一起往大家樂進食，則沒有問題，質疑是否涉及網傳截圖所指歧視。

大家樂發表聲明澄清，該集團甚關注近日網上謠傳指禁止菲律賓傭工進入大家樂任何分店進食，已就不實指控報警備案，並保留向相關人士追究的權利。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，未曾聽過有僱主及外僱提及曾遭拒絕到大家樂用餐，指其家傭今日才剛到過該店進食：「就算有，或者是傭人體溫稍高被拒入內，應該是個別事件。傳聞該不是真實，菲傭一直都很支持快餐，可說是一其中一種重要經濟力量。」

至於網傳截圖，記者在網絡搜索發佈者不果；至於面書的僱主群組則未見有相關討論。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）