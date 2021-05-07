首宗社區變種病毒個案的29歲印裔男（第11643號個案）與其菲籍女友（第11672號個案）日前被爆出曾於4月13日在柴灣興華二邨豐興樓家中有聚會，第11672號個案的67歲母親亦居於上址，並於今日（7日）確診（第11800號個案），列為相關個案。婦人兒子（即菲籍女友的兄長）、兒子女友及孫兒因曾與其同住，亦曾於4月13日與第11672號聚會，被列為密切接觸者，檢測報告仍未出；其中兒子及兒子女友分別於中環置地兩間店工作，兩人的同事均列為密切接觸者之密切接觸者，均被送入檢疫中心隔離。

曾聚會婦人兒子、兒子女友及孫兒檢測報告未出

67歲女確診者（即菲籍女友的母親）於本月5日有輕微發燒，送東區醫院急症室，入院後採樣樣本呈陽性，有N501Y及E484K變異病毒株基因。個案入院後Ct值高，達34，即病毒量低，抗體亦呈陽性。

婦人的兒子、即第11672號個案的兄長、兒子女朋友及孫兒於上月9日至本月1日曾入住豐興樓上址，故3人亦已列為密切接觸者，送往檢疫中心，檢測暫未有結果。

為審慎起見，衞生署將3名密切接觸者的密切接觸者安排入檢疫中心。婦人兒子於中環置地太子Oliver’s工作，該店所有員工均被送入檢疫中心；兒子女友則於置地廣場3樓Urban Bakery Works工作，所有員工亦送入檢疫中心。

另上述3名密切接觸者於4月18日曾邀請幾位朋友到其位於深水埗福榮街37號寓所開生日派對，曾除罩進食；衞生署並發現，另外3宗變種病毒個案，包括東涌映灣園、康怡花園及薄扶林豪峰之確診外傭，均曾於4月18日出席3名密切接觸者的生日派對，上址昨已列入強制檢測公告。

3宗N501Y社區個案 2宗改列輸入「復陽」個案

截至今日，涉及本群組個案共有8宗，餘下3宗有N501Y於社區出現之個案，先前一宗已界定為輸入個案，另一宗本界定為本地個案（第11730號個案） ，後經流行病學調查後，改為輸入個案。

第11730號個案患者為38歲菲傭，3月27日由菲律賓抵港，入住西營盤華美達酒店6樓，完成隔離後，居住僱主於半山區堅尼地道8號KENNEDY TERRACE家中，4月22日樣本呈陽性；惟其翌日送入元朗醫院所取血液樣本對抗體呈陽性，呼吸道樣本則屬「不確定」，並已於4月27日康復出院，料屬舊個案，患者有機會抵港前已感染，於4月23日所取樣本「復陽」。

另一宗則是先前界定為可能本地個案（第11791號個案）。患者是44歲菲傭（第11791號個案），3月31日乘坐航班PR300由菲律賓抵港，3月31日至4月21日在灣仔帝盛酒店檢疫，同層無其他個案。隔離後由中介接送離開，入住荃灣荃威花園R座。患者4月26日所取之樣本呈陰性，5月2日之樣本則呈陽性，送屯門醫院。入院後發現其抗體呈陽性、即反映屬較舊之個案，另其Ct值亦高，即病毒量低。

豐興樓不同單位人士毋須列密切接觸者

有關變種病毒的群組個案，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日在記者會表示已發現當中的關連。其中今日的第11800號個案是第11672號個案的母親，並於4月13日與另外3名家人（即第11800號個案的兒子、媳婦及孫）聚會，之後4月18日，該3名家人再於深水埗福榮街與早前確診的3名女傭聚會，故該3名家人已被送往檢疫中心。

歐又表示，該3名家人亦涉及之後進行2場的深水灣泳灘派對，當中每場約10人，故有20人亦須送往檢疫中心。

有關興華邨豐興樓的強檢，歐家榮表示經過評估之後，與帶有N501Y個案患者居住同大廈但不同單位的人士毋須列為密切接觸者，故只需要加強大廈的檢測就可以，因此豐興樓將要在第3、7、12及19日都要再進行強制檢測。而早前的檢測，該廈逾500名住戶皆呈陰性。

印裔男女友初期抗拒合作 「擠牙膏」式披露行蹤

有關第11643號及11672號個案，即杜拜返港的印裔男工程師及女友的行蹤，歐家榮透露男工程師在最初確診時已經為其行蹤作深入的調查，不過患者可能未能記起，需要衞生防護中心職員不斷協助才慢慢提供。

至於其女友人初期對調查不太合作，其後談論較多之後，才透露更多行蹤。對於之後出現的3宗外傭確診，歐表示中心為此再邀請該兩名患者到個案追蹤辦公室提供協助，始記起有關聚會。歐指出，患者可能只是一時間記不起行蹤，但表明若之後查明有人故意隱瞞行蹤，衞生署可以利用第599D章進行檢控。

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