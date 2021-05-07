前行會成員、「梁粉」張志剛昨（6日）在專訪中，力挺全國政協副主席、前特首梁振英再參選特首是「優勢」而非「降格」後，梁振英有意參選的傳言甚囂塵上。梁今日再有動作，他在社交網站回應日前立法會通過的「把握契機 改善施政」議案辯論時，明言支持被立法會否決、由工聯會陸頌雄提出，要求「開設新的土地及房屋局和運輸及工務局」的修正案，同時提出要成立「青年事務局」，儼如參選政綱般。

梁振英在帖文中提到「變革，由政府職能權責開始」，聲稱「香港需要變革，是社會共識。如果政府部門職能權責不因時制宜，變革是空談」。他點名支持陸頌雄提出的修正案，同意陸提到要「重組規劃、房屋、交通政策範疇」並成立新政策局，又建議盡快將文化和青年事務的職能權責從民政事務局分拆出來，由新成立的「文化局」和「青年事務局」專門分管。

梁振英更揚言：「過兩天我再拋磚引玉，向大家介紹一下我的想法。」而陸頌雄就在梁的帖文留言說：「感謝CY肯定工聯（會）提出的倡議，改革香港，新征程創新輝煌。」

4個月內就是否再參選「彈出彈入」

今年3月梁振英接受路透社訪問，被問到會否再參選特首時，未有表明不參選，稱「我會竭盡所能為香港服務，為國家服務」。不過去年11月，梁振英接受香港電台專訪，回應會否再參選問題時，則表示「目前無」。

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