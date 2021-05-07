八旬教車師傅授課完畢後，從客貨車副駕座爬向司機位，打算將車駛回停車場，其間疑不慎踢到手掣，令客貨車衝前撞毁前方私家車「泵把」。惟他沒有停車，反而任由車輛繼續衝前，最終撞到兩名男途人，其中一人送院後不治。肇事老司機今在區域法院承認危險駕駛導致他人死亡及危險駕駛罪，法官沈小民斥責被告「冇顧及其他人生命安全」，非常自私。案件押後至6月3日判刑，被告還柙候懲。

案情指，被告黃啟綿（83歲）於去年1月2日約中午12時授課完畢。他著學員將客貨車停泊在茶果嶺道西行第一線的一輛私家車後方。學員照辦，隨後拉起手掣及入N波，但沒有關掉引擎。

學員離開後，被告從副駕座位爬向司機位，打算將客貨車轉向二線時，卻撞到前方私家車車尾泵把。被告馬上將車駛回一線，沿一線斜坡下行。

客貨車下行至行人過路處時，突然轉右駛進安全島，撞倒正在橫過過馬路的53歲男死者及46歲男傷者，隨即再撞到一個標柱燈，並且損毀安全島附近3個水馬，繼而衝上行人路並撞向通往油塘港鐵站的混凝土樓梯後始停下。

聲稱車輛「死火」無法煞車 官反駁：送檢證實機件正常

救護員接報到場後，將兩名事主送往聯合醫院。檢驗結果顯示，死者右額腫脹裂傷、面部兩側腫脹擦傷、下顎假牙鬆脫、上顎牙齒撕裂，經搶救後於同日下午約3時半不治。傷者則經治理後獲批5天病假，而被告在事件中則沒有受傷。

被告被捕後，警誡下稱原本打算將客貨車駛到停車場，但發現扭軚出現問題及沒有刹車掣，所以撞到私家車，令客貨車「死火」及失控，而他當時沒足夠時間響號警示。

辯方今求情透露，被告於1959年考獲駕駛執照，1972年獲發駕駛導師牌，過往沒有刑事或交通定罪紀錄。辯方又引述被告所言，相信當他從乘客位爬到司機位時不慎踢到手掣，加上車輛「死火」無法煞車，才會釀成意外。

沈官隨即反駁謂，警方事後將車輛送檢，已證實機件正常。而且從片段可見，事發時被告撞到私家車後沒有停下來，反而任由車輛衝前，甚至為了避開前方的工地而扭軚駛到行人過路處。

沈官痛斥被告「腦入邊冇顧及其他人生命安全，佢顧佢自己」，當時甚至沒有號警示行人，「我覺得呢種駕駛態度非常自私」。沈官又慨嘆，案中死者原本可能活到80歲，而且有自己的家庭，直斥案中慘況是被告「極度自私下造成」。辯方回應謂，被告已經知道自己做錯，接受法官的批評。

【案件編號：DCCC545/20】

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