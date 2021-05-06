面對新一波疫情似有重來之勢，為應對可能出現的變種疫情，特首林鄭月娥政府近日連環出重招，包括提出強制外傭打針、有確診變種病毒個案的大廈不論住客有否打疫苗，所有住戶均須送入隔離營檢疫21日，引來各界強烈反彈。現時強制外傭打針已叫停，也有傳已打兩針疫苗人士可縮短或容許家居隔離。有政界中人指，港府搞抗疫措施已一年有多，不明白為何仍有此朝令夕改，好像未深思熟慮的情況。

他以強制外傭打疫苗為例，勞工及福利局局長羅致光公佈將接種疫苗列入外傭申請工作簽證要求中，惹外傭團體、僱主、以致菲律賓外長洛欽及駐港總領事先後發聲批評，不滿港府事前無諮詢；特首林鄭月娥即說有關措施未有定案，變相收回決定。

一言堂令政策離地

該政界人士指，羅致光可以在記者會公佈，「政府內部冇理由冇討論過，如果真係好似林鄭講未有定案，但又可以係記招公佈，咁究竟問題出喺邊個到？」他更奇怪為何事涉菲律賓，政府事前又可以沒有諮詢菲方，幾乎變外交事件，令人質疑究竟出了甚麼問題？

另一政圈中人笑言，其實建制派立法會議員謝偉俊昨在立會發言，可能已提供了答案，「你留意謝偉俊噚日講乜？佢話政府有一言堂文化，唔少司局長私下同佢反映平日唔敢、唔想表達意見，結果導致好多政策有盲點同唔貼地。」至於政府內一言堂文化誰弄出來？政圈中人笑稱恐怕不難猜到吧！

季陶

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