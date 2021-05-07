澳門「健康碼」系統今早（7日）10時半一度出現異常，無法載入登記畫面，經搶救後，至約上午11時回復正常。澳門衞生局表示，事件涉及電腦系統受到惡意網路攻擊，已轉交司法警察局跟進及調查。

澳門衞生局表示，今早約10時30分，局方發現電腦系統受到惡意網路攻擊，影響健康碼、醫療券、疫苗預約及核酸檢測等系統的正常運作，當即啟動應變方案，進行系統搶修、通知口岸臨時改用「粵康碼」通關，進入醫療場所改用紙本健康碼等緊急應對措施。

衞生局又指，經局方與澳門電訊緊急搶修後，疫苗預約及接種系統於約11時回復正常；於11時15分健康碼系統亦恢復正常。其間，醫院和衞生中心如常運作。衞生局已將事件轉交司法警察局跟進及調查。

衞生局網絡系統異常

司警局則表示，該局網絡安全中心發現衞生局網絡系統出現異常，並立即透過機制通報，經排查後發現情況屬網絡惡意攻擊，又指已立案偵查，並通知相關部門採取堵截措施。

事實上，黑客於疫情期間重點攻擊醫療機構，本港醫管局日前亦指出，機構系統近年被網絡釣魚攻擊次數持續上升，去年更達5,000萬次。

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