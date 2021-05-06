【本報訊】人臉識別系統易惹私隱及監控疑慮，小西灣富景花園去年換保安公司後，法團未經諮詢即為所有大廈安裝中國海康威視的人臉識別門禁系統。有居民向本報投訴法團及管理公司擅自安裝，製造既定事實，擬收集業主簽名召開居民大會，投票推翻有關安排。

海康威視製造 美列黑名單

小西灣富景花園是私人機構參建居屋，屋苑11座共3,240個單位，管理公司為其士富居物業管理。屋苑文件顯示進源保安去年底成為富景的新保安承辦商；進源在標書表示可提供「增值服務」，包括「可選擇半年後轉用智慧型保安系統」，稱可令保安人手由45人減至37人，服務費每月減省3.9萬元。

有居民向本報投訴，屋苑未有共識，進源即安裝新系統。記者到場發現屋苑各座電梯大門已安裝中國海康威視（HIKVISION）的門禁一體機裝置，外形與該品牌的Pro Series系列相似。據海康威視官網，該系列機身設7吋觸控屏幕及200萬像素廣角鏡頭，可在陰暗環境使用，人臉辨識距離達三米，過程只需0.2秒，準確度高達99%，可儲存多達6,000個臉容及5,000個指紋。

當區區議員曾因瑩指進源去年底曾於居民大會透露該系統包含人臉識別功能，當時不少居民已表達憂慮，但因條款列明系統是「可選擇」的增值服務，「大家覺得有選擇權再決定（用唔用）」。惟法團及管理公司突決定安裝人臉識別系統。據她了解，有居民正籌備擺街站及派單張，擬收集5%業主簽名召開特別大會，投票推翻有關安排。

富景花園採用的人臉識別系統，製造商為中國海康威視（HIKVISION），該品牌近月已被美國聯邦通信委員會（FCC）列入黑名單，早年亦有人權組織批評海康威視協助中共壓迫新疆維吾爾族。過去有屋苑欲引入人臉識別系統，均遭居民反對而擱置，如沙田第一城保安承辦商2019年提出改用包含人臉識別功能的門禁系統，時任業委會主席、新民黨前區議員黃嘉榮讚揚系統，引起住戶反響，最終計劃撤回。黃在同年區議會選舉落選，翌年被踢出業委會。