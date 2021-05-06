【本報訊】《蘋果》在今年人權新聞獎中共獲三個獎項，其中去年1月武漢在疫情失控下宣佈封城、市民大逃亡的「武漢肺炎直擊系列」，奪中文突發新聞大獎；統計港版國安法生效後市民行動取態變化的「國安法落實三個月噤聲系列」獲該組優異獎；〈踢爆港府密謀12人送中 警坐定翼機 監視偷渡艇〉報道，以飛行服務隊的飛行數據質疑政府聲稱對12港人試圖潛逃台灣一事並不知情，以及警務處長鄧炳強稱警方在12人被捕一事中無角色的說法，獲中文調查專題大獎。

拒劃紅線︰傳媒唔做邊個做

負責「武漢肺炎直擊系列」的特約記者李止渝感激評審，指在香港人權和自由被剝削的時刻獲獎，除了肯定報道價值，亦代表不畏強權、講真相的行為仍被認可。他形容為時約一個月的採訪有驚無險，舉例稱在醫院外拍攝時目睹行家被公安帶走，自己則因將攝影機架設在路邊車底下，未有被發現而逃過一劫；曾有公安在酒店大堂等他，又被沒有車牌的車輛跟蹤。他稱國安法實施後，在內地採訪風險提高，但仍盼能繼續做同類報道；又認為在近月官媒及港府輪番發言狙擊《蘋果》下，受訪者接受《蘋果》訪問會有更多顧慮。

至於〈踢爆港府密謀12人送中〉是名單中唯一沒列出記者名字的得獎報道，負責記者解釋為了保護消息來源，提交報道參賽時特意向主辦方要求不具名。記者形容獲獎「唔係一件開心事」，因報道揭破的不公反映人權狀況崩壞，而12港人最終仍是被送到內地審訊，警方至今沒承認責任。報道刊登時已是國安法實施後，記者稱事前不是沒有想過後果，但認為不應自劃紅線，「傳媒都唔做，邊個做？」