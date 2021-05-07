高等法院早前裁定建制派鄭強峰選舉呈請勝訴，民主黨觀塘翠屏區議員洪駿軒非妥為當選，洪之後向終審法院提出上訴。洪駿軒今（7日）向《蘋果》透露，由於眾籌成績不理想，加上多個法律意見都表明對勝訴不樂觀，決定撤回上訴申請，意味他已經被DQ。

目標籌百萬 迄今僅籌得約15萬

洪駿軒今年3月向終審法院提出上訴，並展開眾籌計劃，期望籌得100萬元以支付上訴訟費。不過，他接受《蘋果》查詢時直認，眾籌成績未如理想，至今只籌得14至15萬元的捐款，加上多名黨友面對刑事訴訟，黨內經濟情況難以繼續支持他提出訴訟。他亦諮詢了多個法律意見，相信勝訴機會不高，考慮多個因素後，決定撤回上訴申請。

洪續指，按照法庭的裁決，他在周二（4日）已經正式失去議席；即使被DQ，他仍會繼續參與社區工作，未來也會按政治形勢考慮是否參與區議會補選，沒有打算離開香港。

至於眾籌所得的十多萬元，將會用於今次選舉呈請之上，其餘的開支會由民主黨及洪駿軒個人承擔。

「當守的道繼續守，必修的道繼續修」

洪駿軒之後亦在Facebook貼文，向選民交代情況。他指，自己由18歲起做議員助理，21歲當選成為觀塘區議員，從事政治及社區工作近5年，感激過去5年所遇到的各位戰友、同事、街坊好友。

對於成為香港最後一批代議士，他為此感到光榮，呼籲各位同路人都可以堅守信念；他又認為，失去議席不等於失去民心，有些信念是政權無法撼動，寄語尚為議員的同道人，「當守的道繼續守，必修的道繼續修。」

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