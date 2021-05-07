政府今日（7日）刊憲公告，九龍城、荃灣和西貢區議會議席懸空。3個選區分別為九龍城區議會土瓜灣南選區、荃灣區議會馬灣選區及西貢區議會軍寶選區，各有一民選議員議席出缺。

三個選區當中，九龍城民選議員李軒朗於今年3月25日由高等法院原訟法庭裁定並非妥為選出，根據《區議會條例》（第547章）第26（d）條，其議員席位同日起懸空，成為首名被DQ的本土派區議員。

李上月24日以7,715票，當選中大校友評議會常委、惟他於本周一（3日）在社交媒體上發文指，目前已身處海外，旅居何處未定，指離港是「悲痛至極的下策」，但將繼續信守民主本土理念，並表示「只知不論我身在何處，亦只有香港一處為家」。

另荃灣民選議員譚凱邦因參加初選，被控串謀顛覆國家政權罪，正在還押。譚上月20日宣佈由於復工無期，故辭去荃灣區議員一職。其議員席位同日起懸空。

至於前新民主同盟西貢區議員黎銘澤，上月初日亦宣佈拒絕宣誓，決辭任區議員及退出新同盟。他自言面對極權打壓，需要有站出來說「不」的人。

根據《區議會條例》，黎銘澤的議員席位由本月1日起懸空。

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