【本報訊】具84年歷史、列為二級歷史建築的赤柱郵政局前晚遭城巴撞毀，郵局昨暫停開放待修。有工程師指交通意外中汽車撞毀建築物，肇事司機須賠償復修費，今次涉事郵局更屬二級歷史建築，料維修費較昂貴。

肇事赤柱郵政局屋頂木製桁樑分別有約四米和兩米裂痕，鐵閘底部損毀，郵局前方圍欄一根白色柱被撞斷，鐵絲網及一棵細葉榕亦損毀；但附有英皇佐治六世標記的鑄鐵郵箱絲毫無損。古蹟辦、地政署、建築署和郵政署昨均派人到場跟進。

屋頂杉木難尋 橫樑或移位

在附近商店工作的Betty表示，昨經過郵局時才發現損毀嚴重，「上邊嗰度撞爛咗，好可惜，可能會維修到嘅」。另一名市民對郵局損毀深感可惜，冀能修復原貌。意外前晚6時發生，一輛73號城巴沿赤柱東頭灣道行駛，至黃麻角道交界撞及一輛電單車，城巴續向前衝鏟上行人路猛撞赤柱郵政局；鐵騎士受傷，城巴車長不適送院。

城西關注組成員、考古專家張朝敦博士指，赤柱郵政局的修繕工程面對兩大問題，一是屋頂木製桁樑的杉木較難尋回，其次涉力學問題，郵局結構或受損致橫樑移位，修復不容易。香港工程師學會前會長黃澤恩指，交通意外中損毀政府公物，肇事司機有責任賠償；相較藝人楊明去年駕車撞毀馬己仙峽道石壆、賠償4,000元費用，今次郵局損毀更嚴重，歷史悠久加上修復技術及材料複雜，或需聘專家處理，涉款難料。

城巴指已暫停涉事車長職務，並配合警方調查。對賠償問題，城巴僅稱公司有既有程序處理與交通意外相關事項。郵政署表示會在調查及評估損毀程度後，按政府既定機制追討賠償。