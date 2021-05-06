近年「貨櫃豪宅」在新界多處興起，今次打造「貨櫃豪宅」的靈魂人物，據悉是兩名主打村屋買賣的「地產代理」王柳嫦和劉耀華，其中人稱「Lisa姐」的王柳嫦更在「丁屋大王」程練傳創辦的「志達行」地產打工20年，各人關係千絲萬縷。記者向程練傳查詢志達行被指賣貨櫃屋，他當場否認，更稱「真係白癡！笑話！」

「白癡！笑話！」 強調無呃人

據知，「Lisa姐」是「志達行」老臣子，更是程練傳左右手，其子曾漢文碩士畢業後亦被招攬加入「志達行」。曾漢文賣樓及炒樓甚有成績，35歲時身家近億元，被稱「碩士經紀」。

記者致電程練傳詢問其旗下公司「志達行」被指銷售「貨櫃豪宅」，他斷言否認及大笑說：「真係白癡，笑話！我唔做呢啲生意㗎！」之後他又霸氣地說：「我一年捐過千萬，係慈善家，我窮嗰時都唔會做呢啲（生意）。」問到與王柳嫦關係，他坦言與王有近20年賓主關係，對她十分信任，「佢從來都唔會詐騙人啲錢，都冇需要做呢啲動作，佢兩個仔好成功，都有公職。」又稱現時已將志達行交由王與其子打理，自己不問公司業務。

現年60餘歲的程練傳於2007年獲頒「世界傑出華人獎」，為新界工商總會永遠榮譽會長。有報道指，他生於廣東省汕尾巿梅隴鎮一個農民家庭，高中畢業後，決意到香港闖出一遍天，由泥水工人做起，其後發現大埔一帶鄉村興建丁屋有無限商機，於是與村民合建丁屋起家，十年間由大埔、粉嶺、西貢擴展至上水的丁屋都有，故有「丁屋大王」稱號。

記者事後在「志達行」總行，發現帶記者睇「貨櫃豪宅」的經紀陳先生在內，均否認向買家推銷買綠化地或農地送「貨櫃屋」，更強調會向客人講清楚是出售農地，並非住宅物業，並無蒙騙成份。

「Lisa姐」與劉耀華曾於06年創立東方置業（控股）有限公司，至2012年拆夥，王現為東方置業（翠怡總行）董事，專售村屋，記者到過該公司其中一個地址發現已變為車房，另一地址於志達行地產林村分行。劉耀華與程練傳關係不淺，2013年開設的「志達行物業」亦由劉擔任董事，但該公司一年後解散。

地產代理監管局稱，就有地產代理向買家推銷蓋有違規構築物的農地及綠化地帶，監管局近日接獲一宗懷疑涉及地產代理推銷非法土地或物業的投訴，現正就該個案進行初步評估，以確定是否有足夠資料開立檔案作進一步跟進。