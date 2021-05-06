【本報訊】香港童裝品牌Chickeeduck荃灣新店開張三日，該店最大特色是放滿有關反修例運動的佈置，包括巨型民主女神半身雕像，昨日該店老闆周小龍先遭中共喉舌狙擊指涉觸犯國安法，至傍晚警方指接舉報指該店涉違港版國安法，派出半百警員突襲搜查一小時，最終搜查無果離開。Chickeeduck老闆周小龍事後質疑警方做法屬白色恐怖，更直言「法治已死」。

昨日遭搜查Chickeeduck藝術生活百貨，位於享成街15號，店內貼有不少有關反修例運動的畫作，正門放有一個約6呎高的巨型民主女神半身雕像。新店首日開張已吸引過百人到場支持及購物，連日成為話題。但《大公》《文匯》發文狙擊，指該店「販『獨』無視國安法」。

周小龍：唔會閂舖

昨下午5時，國安處人員持法庭搜查令到Chickeeduck藝術生活百貨調查，當時有半百警員站在店外，另有持搜查令警員入內，國安處人員調查一小時後無果離去，行動中暫時未有人被捕。

當時Chickeeduck東主周小龍在店內及在fb直播事件，他批評警方沒有解釋理由下突擊搜查，又抄下員工和顧客身份證，「初時以為封區，點知原來係封我舖頭」。他指當時曾問警方「冇嘢搵到係咪即係冇事，我係咪可以繼續營業」，但他指警員態度惡劣回答「我唔需要答你」，又警告周再有違反國安法的產品，警方會保留追究權利。

周批警方做法屬白色恐怖，「香港法治係咁嘅咩？鍾意搜就搜，白色恐怖當佢冇到，我唔驚呀」，表示荃灣店會繼續營業。他續指店內的產品並未犯法，「我唔會閂舖，繼續開，日日開，我唔擔心佢哋會再嚟，只係擔心啲同事啫」，直言「法治已死，呢個就係我感受」。

民主黨荃灣區議員易承聰質疑警員辦案是否政治立場考慮為先，事後多名市民到來購物「大懲罰」聲援。