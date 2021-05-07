港府周五再公佈疫苗氣泡下，縮短已打齊疫苗者的檢疫安排。連串「谷針」措施下，本港最近2日疫苗接種數字只徘徊在約3萬人，今日（7日）卻急增近8,000人，全日共約38,000人分別接種2款疫苗。根據過往數據，周五及周六普遍接種人數較多，未知市民是否刻意留待周末打針，以免針後出現的副作用影響日常工作。中國科興滅活疫苗周五接種人數較周四多800人，德國BioNTech復必泰mRNA疫苗周五接種人數更激增6,800人。

疫苗接種計劃在5月7日來到第71日，已接種約1,662,100劑疫苗，當中約1,038,300人已打第1劑，包括約468,200人打科興，約570,100人打BioNTech復必泰；另外約623,800人已打第2劑，包括約334,200人打科興，約289,600人打復必泰。

BioNTech接種人數持續大幅領先科興

單計5月7日，全日一共有約38,000人接種疫苗，當中約29,100人打BioNTech復必泰，較前一日激增約6,800人，但有約3%已預約人士「甩底」未有如期到中心打BioNTech復必泰；而打科興的則有約8,900人，較前一日微增約800人，約有4%已預約者「甩底」。

首劑疫苗接種方面，BioNTech復必泰繼續升勢，有約11,700人打首針；科興則止跌回升，有約5,400人打首針，惟仍較首針BioNTech復必泰低逾一半。至於次劑疫苗接種，BioNTech復必泰大幅上升，創27日以來的高位，約17,400人打第二針；而科興則同樣略有升幅，有約3,500人打第二針，惟較次針BioNTech復必泰低近80%。

不過，2款疫苗周五預約人數均見下跌，分別有約3,300人及約11,100人預約接種科興及BioNTech復必泰，較周四合共少約3,200人。

8人針後不適有人血管迷走神經性昏厥 左臉麻痺男強行出院

至於針後不適送院人數，5月6日有8人，分別為2男6女，年齡介乎33至73歲，全部均情況穩定，其中5人已出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。8人當中，有7人打BioNTech復必泰，其中5人屬第1劑，2人屬第2劑；餘下1人打第2針科興。

8人所涉症狀包括血管迷走神經性昏厥、心悸、肺部有陰影、胸部疼痛、血壓上升等。當中接種第2劑復必泰後出現血管迷走神經性昏厥的38歲女子，經治療後已經出院；接種第2劑復必泰後出現心悸及肺部有陰影的51歲女子，須留院觀察；而接種第1劑BioNTech復必泰後出現左臉麻痺的33歲男子，及接種第1劑復必泰後出現暈眩的43歲女子，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

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