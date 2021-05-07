【本報訊】變種毒殺入社區引發市民爭相檢測，導致樣本包供不應求，一名無業男月初起用大批八達通在港鐵太子站索過百個檢測包，在網上以每個25元轉售，數日內獲利2,250元，前日被警方拘捕。

警方早前發現有人大量索取病毒檢測樣本包後，於網上交易平台轉售，定價25至50元，其後鎖定一名55歲男子，前日在太子以盜竊罪將其拘捕。警方在被捕人家中搜獲53個未使用檢測包、19張八達通及四部智能手機。

購買者或犯處理贓物罪

警方指該男子月初起在太子港鐵站，以多張八達通在清晨時分大量索取檢測包，其後在不同交易平台轉售，相信售出逾90包，每包售價25元，涉及20人，他並提供速遞服務，高峯期曾單日賣出逾30個。男子仍被扣查，報稱無業，相信獨自犯案，警方不排除更多人被捕。警方指留意到網上轉售檢測包現象，已與不同網上平台溝通，現時不少類似帖文已刪除。

被問及如市民大量囤積作自用，是否亦涉違法，警方稱視乎有關人士是否有不誠實意圖，重申政府派發有關物資是抗疫，囤積屬自私行為。至於購買檢測包是否犯法，警方指據《盜竊罪條例》，任何人明知或相信有關物件為贓物，而有份處理、收受或變賣，有機會牽涉處理贓物罪。

另外以車馬費方式聘請他人排隊領取檢測包是否違法，警方未有正面回應，僅重申每宗案件都有獨特性，需要調查後才能決定。