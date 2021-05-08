再有檢測出現甩漏。有市民前日早上向醫管局門診交回深喉唾液樣本樽，之後收到短訊檢測結果，竟然顯示另一人的身份證號碼和樣本樽編號，她擔心檢測結果準確度成疑。《蘋果》正向醫管局查詢。

市民蔡小姐因探病需要提交陰性檢測結果，日前取樣本樽做深喉唾液檢測，其家人本周四（6日）早上9時許到沙田圓洲角門診地下，替包括她在內的家人交回合共3個樣本樽。翌日（7日）她與家人均收到政府寄來的短訊指結果呈陰性，但蔡小姐發現自己的短訊身份證號碼顯示為另一陌生人，再對樣本樽編號發現亦錯。

憂樣本被撈亂出錯

蔡小姐非首次做檢測，她指交樽前確認好樽身和個人資料正確才交回，幸有記下樽身編號，經短訊連結自行輸入身份證和樽身編號才找回屬於自己的陰性結果檢測證明，但她質疑事件「好離譜」，「政府日日叫咁多人強檢，其實有冇諗過承唔承受到個workload（承受能力）？驗到錯晒有咩意思？」，她擔心資料錯會否樣本亦撈亂出錯。

醫管局已非首次在檢測結果方面出錯，去年11月誤向6名確診者發出屬於其他人的陰性結果通知，牽涉2,972人需更正身分資料和再次確認測試結果。另外今年3月醫管局亦接獲承辦商指處理結果時出現偏差，導致部份市民收到的電話短訊載有錯誤樣本瓶編號，有關市民因此未能登入電子檢測紀錄系統下載結果，涉103人。。

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