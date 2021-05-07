本身有移民背景的李太（化名），從沒有想過自己會有離開香港的一天。父母以前從中國逃難來港定居生活，誕下她和弟妹三人。就讀中學時，一家五口決定移民歐洲，惟最後僅餘李太一人獨自留港繼續生活。「嗰陣唔識諗囉。」她苦笑。80年代時的香港，在她眼中還是個璀璨繁華的國際大都會，比起移民歐洲，她相信留港將更有作為。

約八年前，李太誕下大兒子，有了下一代後，她日益了解香港教育制度的同時，再比較弟妹在歐洲所接受的教育模式和日後的事業發展，不免萌生移民的想法。「點解香港啲小朋友要咁辛苦？」如果一直留在香港，她希望孩子將來可以升讀大學，因為沒有大學學位，孩子將來發展一定會大大收窄；但如果移民外地，她會給予孩子更多空間自由發揮。「好似我細佬咁，就算冇讀大學，但佢學設計，𠵱家都有空間做到自己想做嘅嘢，又發展到。」

數年前，李太再誕下第二胎，開始與丈夫討論移民計劃。惟李先生認為未有必要。「講真我哋做咗十幾年嘢，已經去到收成期，唔使再好搏殺，好輕鬆已經OK。我哋有車有樓有小朋友，其實可以喺香港過好穩定嘅生活。」

直至2019年爆發反送中運動，猶如敲響喪鐘，讓兩人終決定離港。「𠵱家幼稚園已經教小朋友要愛國，我唔介意佢講呢啲，但發現好多嘢係唔公平，但冇渠道去講，呢個就係香港最令人無力嘅地方。你叫我愛個地方，但當我想為呢個地方好而提出批評，你又唔畀我批評。價值觀同獨立生存能力係我覺得最重要，但今時今日係好難可以教得好。」夫婦兩人最後從北歐、加拿大、英國和澳洲等熱門移民國家中，選擇了英國，「因為佢成本最低」。但她笑說，無論到哪一個國家也好，「冇嘢係衰得過繼續留喺香港」。

今年7月中，李氏一家四口會移民英國展開新生活。李太與丈夫討論過後，決定由丈夫工作掙錢養家，李太則成為全職家庭主婦。然而，像李太這類事業型女性而言，其實是一大犧牲。過去十多年，她一直從事廣告、公關、市場推廣業務等工作，縱使工作辛勞，但樂在其中，甚至視工作為自我價值。「唔係鍾意工作同賺錢，而係咁多年建立咗咁多經驗，已成為我人生嘅一大部份，亦決定咗我係一個點樣嘅人。」

＂去到做藍領，我係唔介意＂

十多年來，李太僅於懷第二胎那年，擔任家庭主婦的角色，但她自知自己是屬於職場的。「你做嘢幾辛苦都好，你會見到唔同嘅人，有好多exposure。我真係好唔鍾意困喺屋企，嗰陣試完一年之後就知冇可能過咁嘅生活……點知𠵱家又要再做full time mum，我真係想死，哈哈。」縱然心有不甘，但她相信相對粗心的丈夫更勝任照顧家庭的崗位，所以也只好接受。

隨着距離離港的日子越來越近，李太日益焦慮不安，滿腦子都是家頭細務。「開始諗要拎咩煲過去嗰啲嘢，真係㗎，因為到時你係一個幾多分嘅阿媽，就係睇你嗰餐飯煮得好唔好味，到時照顧屋企就係你最大嘅責任。」對於不安，她從未與丈夫透露。「我唔敢喺佢面前講，我覺得犧牲咗好多。屋企得兩個大人，有咩都係我哋兩個頂住。驚佢聽完佢會更冇信心、更大壓力。」

然而，為了下一代，李太還是會堅強地繼續挺身前行。「走嘅話，好多嘢都要放棄，我哋唔會做得返𠵱家做緊嘅嘢，生活質素會低咗，工作上得到嘅respect會冇晒。去到可能要做藍領嘅工作，我係唔介意。因為想畀小朋友更好嘅生活，呢個原因夠大時，就會唔介意。」