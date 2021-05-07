【本報訊】教育局表示會加快教師投訴的調查流程，定期公佈完成及正在跟進的個案數字，2021/22學年開始為所有註冊教師每三年進行一次全面刑事紀錄查核。有議員質疑當局設立黑名單，違反校本自決機制。

教育局去年5月建議，學校聘任教師應向教局查詢教師註冊資料，局方會提供其註冊曾否遭取消或拒絕、曾否收到局方譴責、警告信等資料。教局向立會呈交文件披露去年5月至今年4月底收到約5,100宗查詢，較以往每年約130宗大增。

立法會教育事務委員會昨討論教師專業操守事宜，有議員質疑教育局是否已設教師「黑名單」，指聘請教員為校本自決，當局如何記錄及使用相關資料？教育局長楊潤雄稱，教師註冊曾否被取消、曾否收到譴責信等一定有紀錄，學校作為僱主亦希望了解教師背景，紀錄查核並非新政策。

建制派不滿調查慢

會議上多名建制派議員不滿調查教師失德時間長，經民聯盧偉國質詢讓受查教師在等候結果期間「唔知播毒咗幾多」。楊潤雄同意流程應加快，至於調查期間如何監管需再研究。

新民黨葉劉淑儀則提出，教育局提供的教師違反專業操守個案中，對涉事教師的年齡、教育背景等分析不足，當局應深入研究為何教師價值觀扭曲。多名建制派議員又批評教育局推卸監管教協的責任，並指教協支持歪風、縱容失德教師。楊潤雄表示，教協為教師工會非附屬教育局，但局方調查等工作不受教協影響，若有任何組織影響教學，將向學校指出相關錯誤。

另外，工聯會麥美娟聲稱，有學校反映因個別教師不願意做檢測，令學校不能正常復課。她認為教師因對政府的取態影響教學，是操守問題，質問教育局會否要求教師強制檢測。楊潤雄表示留意到有教師因個人原因不檢測及不打疫苗，但暫時除安老院等外，未有行業需強制檢測，需再作考慮。