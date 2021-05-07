2019年區議會大勝距今僅年半，「港版2.28」後23名區議員被還柙，有議員更因長時間還柙而決定辭去區議員職務。沒有區議員，區務仍在，如何解決？有議助硬着頭皮接棒，有區議會同儕「捱義氣做多區」，亦有居民不忘區議員「自己社區自己救」的教誨，繼承議員之志，「我哋有責任去做，唔好睇少居民嘅力量」。

記者 周詠雯、朱潔玲

2月28日，警方以「串謀顛覆國家政權」罪正式起訴47名民主派初選人士。47人中，有23人是區議員，其中包括在初選論壇呼籲大家「飲多啲水，食多啲菜」的屯門新墟區區議員張可森。

這天，張可森的辦事處很忙，助理們手中各有不同雜物。有些是信件，有些是以前派給街坊的疫情資訊，還有數叠是競選時用的foamboard，眾人都忙着逐張撕去上面印有張可森姓名的貼紙。不久，同區區議員黃丹晴、潘智鍵也來了，幫忙推走剩餘的數箱防疫包，派給區內街坊。街坊喜孜孜接過，但他們也許不知，這是因為張可森的辦事處要關閉。辦事處的最後一天，沒有大事公告，只由助理阿Tim鎖上門，眾人高呼一句「完」便悄然結束。

在張可森被捕後，民政處一直未有明確答覆能否繼續報銷辦事處租金，團隊決定先將辦事處關閉。辦事處關閉後，部份議助也相繼離職，只餘阿Tim一名全職助理，「寄居」在興澤區區議員曾振興的辦事處。搬到新址後，阿Tim再聽不見張可森高談闊論Bitcoin、ViuTV和廣東歌，也不見昔日同儕大笑，只餘自己獨自處理新墟區務。不過街坊有求助時，卻不介意路程遠了，照舊找來。有時是因屋宇滲水，有時是區內環境衞生，也有和張可森熟稔的街坊，哭訴對張可森的擔心，阿Tim都一一傾聽。

議助頂硬上接手搞區務

今年才25歲的阿Tim，當初因覺得張可森的「有種charisma（魅力）令人想同佢一齊行」，於是加入團隊。但沒想過這麼快，竟成為團隊的「最後一人」。他服務的新墟區屬屯門的心臟地帶，有多座單幢式大廈，沒有管理處，變相很多問題都依賴區議員幫忙。現時阿Tim要一人兼顧巡區、處理求助和政府部門聯絡等繁重工作，笑言也有點吃力，但卻指不希望因自己辛苦，令街坊少了一個求助的途徑。但始終有些事情，也不是阿Tim有心有力便能完成，例如部份site visit（實地考察）只邀請區議員到場，又或是想在區議會上反映區內情況，這些時候，都要靠曾振興和其他屯門社區網絡區議員補位。

區務尚能「頂硬上」，倒是沒有張可森在旁總有點不習慣。訪問當日，阿Tim和曾振興帶記者走訪新墟，二人每走過一段路，也湧出各式各樣與張可森的回憶，「呢個位佢（張可森）成日攞嚟講㗎……呢個位本來係著名嘅垃圾山，咁多年都清唔走……諗住呢頭咁多食肆都係解決唔到㗎喇，點知又俾佢處理好」。二人又不時訴說對張可森的各種「不滿」，但聽起來卻比較像讚賞，例如「條友好懶㗎……但有心做嘅嘢就好認真，好快做好」，又或是「佢真係黐線㗎，成個新墟咁多單幢大廈，佢幾日就背晒所有名」。猶如明明很為兒子驕傲，但開口總要先罵幾句的母親。

不過此刻，張可森仍陷囹圄，阿Tim能否繼續以議助身份服務街坊還屬未知之數。但他說這段時間，漸漸與新墟街坊建立感情，因此不論日後如何，仍想繼續服務街坊，「好想做到個角色係同街坊一齊經歷，一齊行。就算去到咁困難嘅環境都好，都唔想對呢個地方放棄，用我嘅方式守護呢個地區」。

議會同儕出手相助

有區議員就因同儕被還柙，而主動「補位」協助，荃灣區議員林錫添就是其中一人，在馬灣區議員譚凱邦還柙期間，替譚處理部份區務（編按：訪問期間譚尚未辭任區議員）。在馬灣有大廈須強制檢測時到馬灣開街站支援，在荃灣區議會大會上提出有關譚凱邦還柙前着緊的議題議案，又在紅日到馬灣開街站，聽取馬灣居民對區務的意見。

林指，面對政權打壓，「我哋要點樣幫佢哋補位呢？」同區區議員亦已有心理準備，「大家自動自覺，幫得就幫啦！」林錫添形容譚凱邦是其「好兄弟」，林2015年首次參選區議員觸礁後，因政治形勢使然，曾一度考慮放棄地區工作，幸得譚凱邦鼓勵，同時分享「做區」心得，林最終於2019年報捷，擊敗民建聯對手當選。林憶起與譚的相識經過亦百感交集，「好似個天係安排咗要我遇到佢，再遇到香港咁嘅時勢，覺得好似好多嘢係整定咁樣」。

譚凱邦還柙前，擔任環境及衞生事務委員會主席，2月28日到警署報到前，已預計需長時間還柙，「喺嗰段時間，就真係講咗好多安排嘅細節，成個荃灣區嘅環境衞生嗰啲點安排」。3月23日，林錫添在荃灣區議會大會上，提出譚凱邦還柙前一直關心的荃灣楊屋道「垃圾山」議題，希望署方跟進。

記者問，有否想過在議案加上譚凱邦的名字？林苦笑指，議案文件需議員親自簽名作實，而譚還柙後，林曾爭取以公務探訪形式探望譚凱邦，並就區議會會議內容作討論；惟署方只容許林以親友探訪形式見面，無法將會議文件帶入監牢，故譚凱邦亦無法以其名義提出議案。因此，譚凱邦對議會事務的一切意見，單靠探訪者牢記，「成件事就好似急口令咁樣，『乒鈴𠾴唥』講講講講」。林錫添指，親友會面時間每日僅得15分鐘，「佢都會驚15分鐘（探監時間）有冇咩講漏咗呢？我哋又驚，死喇我哋係咪有啲嘢唔記得咗講呢？」

「馬灣嗰度佢（譚）都好簡單講一句話，如果係佢唔喺度嗰陣時，都拍吓膊頭啦！」故林錫添亦會相約其他荃灣區議員，到馬灣開街站聽取居民意見和求助。拍攝當日，林在譚的辦事處門外，開收集打氣信街站，原因是之前林錫添到馬灣協助居民強檢時，不少居民均稱希望寫信予譚凱邦。不過就並非每位居民也如此「心水清」。有伯伯走到譚凱邦在馬灣的辦事處，投訴野生植物亂生問題，林錫添與另一名荃灣區議員劉志雄便跟隨伯伯視察。不過伯伯未知譚已遭還柙，還稱多次到訪譚的辦事處「佢都唔喺度」，林形容此事是「一個好黑色嘅笑話」，伯伯稱「同佢（譚）講叫佢（譚）做啦！」林苦笑：「人哋喺入面點同你做呀？」

秉岑敖暉之志 自己社區自己救

另一邊廂，有居民就決定踏出多一步，實行「自己區務自己做」。去年，岑敖暉擊敗盤踞荃灣海濱選區29年、曾舉辦「五月天母親演唱會」的「歌王」鄒秉恬。區內海濱花園居民乘勝追擊，去年7月的業委選舉，鄒秉恬再度下馬，失去業委主席及第五座業委代表兩職。岑敖暉因參與民主派初選而遭還柙，處理區務的責任，就由一眾新晉業委成員扛上。

開街站、收集居民簽名、巡區、就區內事務向政府表達意見，是新晉業委現時的日常。業委Tim笑言：「我哋都係啱啱先嚟，第一屆嚟做，Lester（岑敖暉）又係第一屆做議員，大家乜都唔識，最緊要夠勇。」談起岑敖暉，3名受訪業委均讚不絕口，副主席Allan指，與岑敖暉討論區務議題，「佢係落足工夫，好清楚嗰樣嘢，唔會話求求其其答你」。Tim就指，最難忘是岑在1月因初選被捕，被拘留20多小時獲保釋後，亦沒有忘記當日有業委會議，仍以視像形式在會上匯報區內事務，形容岑是「好努力、好可靠嘅後生仔嚟」。

眾業委憶述岑敖暉當選後，常強調居民角色及力量均比區議員大，現時岑身陷囹圄，業委會主席Grace倒感慨，「可以話係間接承傳咗佢話社區要自己救，唔係一定要靠區議員咁樣」，Tim補充：「岑議員講咗咁多次，而家我哋咪要落力啲去做囉！」

過去業委均有不少議題與岑合作，包括成功爭取將荃灣一帶比行人更高、遮擋海景的「監獄圍欄」拆走，換回一般約1.1米高的圍欄，讓市民不用在圍欄的夾縫中遠眺汀九橋日落美景。下一項業委關注事項，就是在海旁單車徑中劃出一邊行人路，方便家長教小朋友「學車」，欲觀賞海旁美景者亦不會被單車群阻擋。不過今次業委身旁再無岑敖暉，業委就寫信予政府、約見政府部門反映對單車徑的意見，希望在區議員被還柙的日子，以「自己社區自己救」的精神，處理當區區務，「就算冇咗區議員，我諗我哋作為居民，我哋都有責任繼續去做」。

（編按：2021年5月6日，六四未經批准集結案判刑，岑敖暉被判監6個月。根據《區議會條例》，任何罪行被判處為期超逾3個月而又不得選擇以罰款代替的監禁，判囚者會喪失區議員資格。）

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