【本報訊】本港昨日新增三宗確診個案，累積個案增至11,802宗。新增一宗源頭不明本地確診患者是檢測承辦商華大基因的員工，他在化驗廠房內留宿，又曾到訪多個檢測採樣站，不排除因此感染。患者上月初已完成接種兩劑復必泰疫苗（BioNTech，簡稱BNT），成為本港首宗接種兩劑疫苗14日後仍然中招個案。專家擔心，華大基因員工中招又找不到源頭，反映病毒檢測及化驗處所或有疏漏。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，第11801號29歲男患者是華大基因員工，在大埔工業邨華大基因化驗廠房二樓上班，近日工作繁忙每晚在廠房留宿及沐浴。他主要在辦公室負責行政工作，無入化驗室，平日曾到九龍及新界多個檢測中心及採樣站，協助分流及登記，其間曾光顧元朗、屯門及荃灣等區多間食肆。他並無病徵，每星期都接受病毒檢測，本月2日檢測呈陰性，4日到元朗安興街遊樂場另一承辦商負責的採樣站接受測試，結果呈陽性。

列源頭不明 十同事送檢

衞生防護中心估計，患者有可能因化驗室環境受污染，或因此接觸受感染人士，但他在社區有很多活動，又曾到多間食肆，目前難判斷感染源頭，列為源頭不明個案。十名與患者於同一辦公室工作的同事已送檢，會視乎是否再有人確診，才能推斷華大基因是否現傳播。至於患者曾到過的檢測中心，由於有感染控制措施，故毋須強制檢疫。

患者曾在3月20日及4月10日在大埔體育館接種兩劑復必泰疫苗，可說是本地首宗接種兩劑疫苗14日後仍然受感染個案，但歐家榮指，過往本港錄得的輸入個案中，也有人已注射兩劑疫苗。

患者只有第一個樣本呈陽性，入院後多次檢測均為陰性，亦驗不到抗體。中心檢視後發覺並無證據顯示樣本受污染，之前已受感染到現時復陽可能性亦低，患者臨床情况似是真確診。初步認為最大可能是患者打疫苗後產生抵抗力，就算受感染都令病毒出現短暫及病毒量非常低。

呼吸系統專科醫生梁子超指，中招華大基因員工屬無源頭個案，而其工作性質常曝露於高危地點，如社區檢測中心和華大基因實驗室，反映有關處所感染控制非「銅牆鐵壁」，擔心有疏漏，建議當局派人巡查和檢視有關地點。而接種疫苗後照樣感染病毒的個案不算罕見，新加坡便有一名菲籍女護士2月完成接種兩劑疫苗，但上月確診中招，繼而傳染給至少八名患者，導致醫院病房大爆發。

華大基因稱，染疫員工因工作至深夜而在辦公室內的休息室休息，沒進入負責進行病毒測試的實驗室，相信並非在實驗室內感染。華大亦要求員工去其他檢測商營運的檢測中心進行測試，以取得中立的測試結果。