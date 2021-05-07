【本報訊】「焚書坑儒」政策下，香港禁書越來越多。繼去年康文署以「覆檢」為由抽起至少九部書籍後，昨再向公共圖書館下令，要求員工即時抽起另外九部書籍，包括立法會前議員何俊仁和陳淑莊、旅美華裔作家兼政治評論家余杰、及時事評論員林匡正的著作，前特首梁振英曾經點名批評的《香港民族論》亦在名單內。

本報獲悉，康文署昨通知各公共圖書館，表示因應國安法需覆檢圖書館館藏，要求職員即日從參考和外借書架中抽起有關書籍，原本已預約或借出的館藏亦要改為覆檢中狀態；覆檢中的館藏不得預約、外借或續借。

九部禁書包括港大學生會《學苑》編著的《香港民族論》，立法會前議員何俊仁《我向霸權宣戰》，立法會前議員陳淑莊《陳淑莊敏感地帶》，旅美華裔作家兼政治評論家余杰《卑賤的中國人》和《納粹中國》及時事評論員林匡正《香港抗爭運動史—挫敗的三十年剖析》等等。

本報昨在公共圖書館網站查閱被禁書籍紀錄，均顯示沒有符合的檢索結果。康文署因國安法覆檢書單已非首次，去年7月有至少九部書籍遭以覆檢為由下架，包括學者陳雲《香港城邦論》等六本著作、黃之鋒《我不是英雄》和《我不是細路：十八前後》、及陳淑莊《邊走邊吃邊抗爭》等。

何料「霸權宣戰」字眼敏感

《我向霸權宣戰》作者、民主黨前主席何俊仁表示，該書是他在2012年參選特首時所寫，內容涵蓋當年社會議題，包括金融及地產霸權等，「唔覺得有咩地方觸及國安法，建制派喺議會都成日講（有關議題）」。何料被抽起的主因或只是書名中「霸權」、「宣戰」等字眼令有關部門感到敏感。

作家林匡正表示，他幾部被禁作品主要記載過去香港抗爭運動的歷史，包括當時港人爭取的目標、過程、成敗原因等等，內容「無可能觸犯國安法」，料下架與官僚制度有關，「啲官僚要穩陣，那怕有0.1%機會中招（觸犯國安法），都要落咗先」。

余杰透過短訊回應，形容事件是「香港的焚書坑儒」，對此感非常憤怒，「可見我書名的預測非常準確，香港已經跟中國其他地區一樣淪為『納粹中國』，因為禁書、焚書是希特勒政權的拿手好戲。」

余表示兩部被禁著作只是批評中國社會、文化、政治等，沒任何鼓吹暴力、犯罪、恐怖主義的內容，「當然不可能危害中國國家安全」。他擔心港府的控制會越來越嚴厲，比如不准獨立書店銷售其書籍或從台灣網購。但他寄語香港讀者：「我希望香港讀者在還有這最後一絲自由的時刻，多多購買包括我的書在內的若干禁書，通過讀書讓自己免於被中共洗腦，通過讀書保存反抗的精神和火種。」

康文署覆稱隨國安法立法，圖書館須確保館藏遵守法規，當發現館藏內容或違國安法會嚴肅處理，暫停有關書籍的服務；涉及六名作者的九本書正按如上原則處理。

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