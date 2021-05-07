【本報訊】警方日前在將軍澳一所中學拘捕四名涉嫌入內偷竊的學生，調查期間聲稱發現部份學生住所內藏有港獨旗幟及標語等物件，並將案件交由國安處介入接手調查後。事後警方指稱涉案學生為組織「光城者」成員，控告他們入屋犯法罪，昨將其中三人押解至觀塘裁判法院提堂。本身並非國安法指定法官的主任裁判官錢禮一度問控方，案件是否涉及國安法，控方則表示有國安處人員跟進調查本案。

三被告准保釋

四名被告依次為賴俊羲（19歲）、阮姓男生（16歲）、陳政騫（18歲）及蔡永傑（20歲），均報稱學生。四人各被控一項入屋犯法罪，控罪指他們於本月5日進入將軍澳羅氏基金中學意圖偷竊。

主任裁判官錢禮在聆訊期間，問控方本案是否涉及國安法。控方則表示有國安處人員跟進本案，將調查案件是否牽涉其他控罪。

控方昨在庭上表示，賴被捕時流鼻血，現仍留院治療，故缺席昨天聆訊，申請押後其案件至本月12日再訊。至於其餘三名出庭被告，控方申請押後他們的案件至7月2日再訊，其間等候警方進一步調查，包括翻看閉路電視及檢查被告手機和相關物品。

控方反對三名被告保釋候訊，惟錢禮最終批准他們以現金一萬元及人事擔保一萬元保釋外出，其間不得離港，須交出旅遊證件及遵守宵禁令等。

案件編號：KTCC740/21